Jornalista revela oferta de troca do Clippers por James Harden

A NBA aguarda a troca de James Harden para o Los Angeles Clippers desde o início da offseason. No entanto, a transação ainda parece distante de acontecer. Já está claro que a franquia angelina, assim como o astro, querem que o negócio avance. Mas, para isso, é preciso convencer o Philadelphia 76ers também. De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, esse é o ponto crítico da situação.

“Algumas fontes já me confirmaram que os angelinos só oferecem uma escolha de primeira rodada de draft desprotegida. Além disso, troca de posição de seleção em recrutamentos futuros e contratos para bater salários. Mas isso não basta do outro lado. O Sixers insiste em exigir Terance Mann e múltiplas escolhas para fechar uma negociação”, revelou o jornalista.

Mann, aliás, é o ponto de divergência das conversas desde o início da offseason. O time da Pensilvânia mantém a vontade de trazer o jogador como parte do negócio, mas não encontra disposição no Clippers. Charania apurou que ele revelou-se uma moeda de troca valiosa nos últimos meses. Por isso, estaria fora de cogitação inclui-lo em qualquer negociação no momento.

O mercado ainda não parece oferecer tantas opções para o Sixers com o início da temporada cada vez mais perto. A franquia até faz o seu monitoramento, mas os interessados em Harden seguem bem limitados. Especula-se que o Chicago Bulls, por exemplo, estudava a possibilidade de adquirir o ex-MVP da liga. Mas nada muito além disso.

Sem pressão

O cenário árido em alternativas às vésperas do começo dos jogos diminui a chance de um acordo. Não há pressa de nenhum dos dois lados, por enquanto, para que a negociação seja fechada. O Sixers está em uma situação desfavorável e, por isso, busca outras perspectivas no mercado. Segundo Gina Mizell, do jornal Philadelphia Inquirer, uma troca é vista como improvável nesse instante.

“A impressão dentro da franquia é que fechar uma negociação agora simplesmente para acabar com o drama seria difícil de justificar. O time vai manter a sua pedida em uma troca, pois não quer descer um degrau competitivo. O objetivo é manter-se um candidato ao título enquanto Joel Embiid estiver no time. Não se pode dar passos para trás”, explicou a repórter.

Da mesma forma, diante da falta de concorrência, o Clippers não pensa em subir a sua oferta substancialmente. Afinal, não é um leilão: a sua concorrência é consigo mesmo, a princípio. “O plano de Los Angeles é adicionar, no máximo, mais trocas de posição em recrutamentos. Mas isso não vai mudar a opinião do Sixers. Está, então, tudo parado”, resumiu Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Distração

No processo de “forçar” a troca para o Clippers, James Harden não se apresentou para as entrevistas coletivas de início de temporada. Mas, ao mesmo tempo, isso foi uma decisão do Sixers também. A intenção, em síntese, foi evitar uma grande distração. Tanto que ele já está com o elenco para os treinos de pré-temporada. Mas a ordem ainda é essa: evitar que o armador vire uma distração.

“Ainda é possível que James vire uma figura disruptiva. Já vimos isso quando ele ‘forçou a saída’ de Houston e Brooklyn, por exemplo. Mas Daryl Morey não vai deixar que o seu comportamento dite o ritmo das conversas e acelere a troca. O técnico Nick Nurse já tem aval para deixá-lo no banco e dar experiência para Tyrese Maxey como ballhandler primário do time”, sinalizou Mizell.

