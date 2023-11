Jornalista sugere troca para ajudar Victor Wembanyama no Spurs

Após três derrotas consecutivas, o jornalista Bill Simmons, do The Ringer, aconselha o San Antonio Spurs a buscar uma troca que ajude Victor Wembanyama. Durante seu podcast, o analista, recomendou que o técnico Gregg Popovich deixasse de lado o experimento com Jeremy Sochan na armação e fosse atrás de um jogador de ofício para a posição.

Um dos problemas recorrentes que assolam os Spurs é a incapacidade aproveitar Victor Wembanyama ao máximo e por isso Simmons aponta uma troca como solução. Conexões mal sucedidas e oportunidades perdidas em pontos fáceis tornaram-se fraquezas evidentes.

O analista expressou admiração por Tre Jones como armador, mas descartou a ideia de Jeremy Sochan ocupar a posição. Em vez disso, ele propôs a chegada de TJ McConnell, do Indiana Pacers.

Publicidade

Então, Simmons acredita que a experiência a criação de jogo de McConnell pode lidar com alguns dos problemas de San Antonio nas primeiras semanas da temporada.

No entanto, ele reconhece que o custo proposto pelo armador pode ser alto. Embora o Spurs possua uma riqueza de ativos, o comentarista questiona a lógica de abrir mão de uma escolha de primeira rodada por um jogador que fica pouco tempo em quadra no seu atual time.

Publicidade

Leia mais sobre o Spurs!

Por outro lado, ele também reconhece o potencial para a equipe explorar estratégias não convencionais. Por exemplo, em adotar o basquete sem posições e experimentar as capacidades de seu núcleo jovem. Apesar de um início conturbado para Jeremy Sochan, Simmons sugere que a equipe deve exercitar a paciência ao longo da campanha.

Depois do Spurs ser superado pelo New York Knicks, Wembanyama falou sobre o momento ruim da equipe.

Publicidade

“Estamos aprendendo. Como um time jovem, passaremos por séries de derrotas. Aliás, qualquer time pode passar por isso. O mais importante, portanto, é como nos recuperamos disso”, disse o francês.

Popovich também fez questão de sair em defesa de Wembanyama que foi vaiado na derrota do Spurs para New York. O comandante amenizou quaisquer problemas de atuação do jovem astro e do time.

“Ele é um calouro de 19 anos. A temporada não tem nem um mês ainda, e já estamos falando sobre isso. Esse garoto ainda está aprendendo sobre a NBA. É por isso que tenho tido muita paciência, seja na formação da equipe e nos minutos em que vou utilizá-lo. Então, eu não estou com pressa. Vocês também não deveriam estar. Nós estamos descobrindo tudo isso juntos”, explicou o veterano treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA