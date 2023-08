Em 24 minutos, Josh Giddey flerta com triplo-duplo na vitória da Austrália

Josh Giddey, armador do Oklahoma City Thunder, liderou a Austrália na fácil vitória sobre a Venezuela por 97 a 41. Giddey somou 14 pontos, nove assistências e oito rebotes em apenas 24 minutos de ação, enquanto Duop Reath foi o cestinha, com 26.

A seleção, que está no grupo E, ao lado de Alemanha, Finlândia e Japão, conta com dez jogadores da NBA. Além de Josh Giddey, principal destaque na vitória da Austrália, o elenco ainda tem Patty Mills (Atlanta Hawks), Joe Ingles (Orlando Magic) e Mattise Thybulle (Portland Trail Blazers).

Outros amistosos

Enquanto isso, Jonas Valanciunas comandou a Lituânia no triunfo sobre a Finlândia por 84 a 80. O pivô do New Orleans Pelicans somou 21 pontos e 16 rebotes diante dos finlandeses, que tiveram Lauri Markkanen como principal destaque. Apesar de o jogador do Utah Jazz contribuir com 32 pontos e 11 rebotes, sua performance não foi suficiente para sair com a vitória.

Por fim, a Geórgia bateu o Irã por 84 a 72. Foi a sexta derrota consecutiva do técnico Hakan Demir, que assumiu a seleção iraniana em maio deste ano. Aliás, o Brasil enfrenta o time de Demir em sua estreia na Copa do Mundo, dia 26.

Como o Jumper Brasil publicou ontem, o Brasil superou o Sudão do Sul no primeiro amistoso preparatório para o Mundial de basquete por 85 a 75. Tim Soares foi o principal destaque, com 15 pontos e quatro rebotes, enquanto Léo Meindl somou 13 pontos e sete rebotes. A seleção brasileira ainda vai enfrentar a Austrália (quarta-feira) e Venezuela (quinta-feira), antes da Solidarity Cup, que acontece na China nos dias 20 (Itália) e 21 (Sérvia).

“Foi uma boa vitória, um amistoso de nível alto para nos prepararmos e chegarmos prontos para o Mundial”, afirmou o técnico Gustavo De Conti. “O Sudão do Sul tem jogadores de altíssimo nível e isso é importante. Então, temos de elogiar a preparação até aqui, fornecida pela CBB e também o nível do Boomers x World. Mas vamos seguir trabalhando para chegar o mais pronto possível”.

Para os próximos amistosos que visam o Mundial, o Brasil deverá ter Gui Santos, Raul Neto, Felício e Didi, que não enfrentaram o Sudão do Sul. A equipe vai encarar Irã, Espanha e Costa do Marfim na Copa do Mundo.

O Mundial começa no dia 25 de agosto e terá cobertura completa do Jumper Brasil.

