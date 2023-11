Jrue Holiday: “Milwaukee Bucks conseguiu o que queria”

O Boston Celtics venceu o Milwaukee Bucks no jogo dessa quarta-feira (22), mas muitos holofotes estavam sobre Jrue Holiday. Afinal, o armador, que foi negociado por Milwaukee na troca por Damian Lillard, enfrentaria seu ex-time após mudar de lado. E o jogador lidou bem com as emoções do confronto, desde antes do início do jogo.

Apesar de achar que a situação poderia ter sido conduzida de uma melhor maneira, Holiday afirmou não guardar rancor do Bucks. Mas também elogiou sua nova equipe, em entrevista antes da partida.

“Não, jamais. Acho que eles conseguiram o que queriam. Não posso ficar bravo com isso. Foi um lugar muito especial na minha carreira, onde venci meu primeiro título. Não tenho ódio ou nada disso. Porém, um aviso teria sido legal. Mas acho que estou grato porque, no fim, estou no melhor time da NBA agora. E essa, afinal, é a melhor posição para se competir contra eles”, ressaltou.

“Então, não vou ser aquele cara que diz que circulou esse jogo no calendário ou algo do tipo. É um grande confronto, sem dúvida, um jogo acima de alguns outros. Mas sim pelas equipes que estão jogando. Muitos jogadores de elite dos dois lados. Portanto, não tem nada pessoal aqui. É uma partida grande por si só”, explicou o especialista defensivo.

O clima durante o pré-jogo demonstrou que a fala do camisa 4 era, acima de tudo, verdadeira. Minutos antes do início do confronto, aliás, foi divulgado um vídeo de Jrue Holiday no vestiário do Milwaukee Bucks revendo os antigos companheiros.

Jrue Holiday greeting his old teammates Celtics Pregame Live is on now 📲https://t.co/QynkWWBPgj pic.twitter.com/MWD9GUYfOr — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 22, 2023

Leia mais sobre o Bucks e o Celtics!

O jogo, por fim, seguiu uma tônica de domínio por parte do Boston. Mas quase se transformou em uma épica virada de Milwaukee. O Celtics chegou a liderar por 21 pontos durante o jogo e por 20 no último quarto. No entanto, o ataque do Bucks embalou no fim, marcando 37 pontos nos últimos 12 minutos. A vitória foi muito suada no final, com um placar de 119 a 116.

Holiday marcou apenas cinco pontos, mas, além da grande defesa habitual, pegou oito rebotes. O armador elogiou a atuação do time, mas ressaltou as dificuldades no último período.

“Tinha tudo para ser um jogo nota 10. Conseguimos isso, sobretudo no esforço, jogando duro nos três primeiros quartos. Mas a nossa execução final pode melhorar, sem dúvida. Temos que administrar melhor para não queimar grandes vantagens. É uma questão de ser um pouco mais paciente. Existe muito talento e esforço do outro lado também. Temos que igualar isso e saber que o jogo só acaba quando terminamos nossa execução”, ressaltou.

Por fim, Holiday confirmou que reencontrar a equipe com a qual foi campeão da NBA, em 2021, foi divertido.

“Com certeza. Ainda mais porque eles têm uma ótima equipe. Então, esses são os jogos mais importantes. Os que você compete contra os melhores e se testa. E é ainda mais divertido ter conseguido vencer esse jogo. Afinal, por tudo o que se tem de talento, pela história, é um time que certamente podemos encontrar na hora decisiva da temporada. Portanto, são jogos diferentes mesmo”, concluiu.

Adversários

Outro personagem importante dessa história também comentou sobre o assunto antes do jogo dessa quarta-feira. Khris Middleton admitiu que seria muito estranho ver o ex-companheiro em Boston. Ainda mais em um jogo entre eles.

“Vai ser estranho, não tenho dúvida. Vê-lo em Boston, nesse cenário, era algo inimaginável para todos há pouco tempo. Então, isso não dá para negar. Mas temos que nos acostumar com isso. Afinal, a competição dele é incrível. Acho que ele nos entende, e nós também o entendemos. Estivemos do mesmo lado em muitas batalhas nos últimos anos. Será interessante. O Celtics está mais forte com ele”, afirmou.

