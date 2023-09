Jumper Brasil elegeu 25 melhores alas-pivôs em 2023/24 na NBA

Como em todos os anos, o Jumper Brasil listou os 25 melhores jogadores para a temporada 2023/24 da NBA e hoje é a vez dos alas-pivôs. Mas para chegarmos a um ranking, o site ouviu sua equipe, jornalistas, alguns leitores individualmente e coletivamente. Há algumas semanas, o Jumper Brasil fez uma enquete para que você pudesse votar. Então, os votos do leitor se transformaram como a liga faz no All-Star Game.

Portanto, o primeiro lugar vale 25 pontos, o segundo recebe 24, o terceiro leva 23, até que o 25° fica com um. É importante salientar que a enquete tem pontuação diferente: o primeiro faz 20 pontos, o segundo 19, até o 20°, que soma um.

Votaram

Leitores convidados

Gustavo Macedo

Julio Luizelli

Ricardo Sicorski

Equipe do Jumper Brasil

Antonio Carlos Jr

Gustavo Freitas

Gustavo Lima

Higor Goulart

Lucas Piona

Matheus Carvalho

Ricardo Stabolito Jr

Vinicius Donato

Ex-redatores do Jumper Brasil

Bruno Pollice

Lucas Colisse

Michel Moral

Jornalistas convidados

Gabriel Martins (@caradossports)

Samy Vaisman (MPCRIO)

Vitor Camargo (Podcast Prancheta Basquete)

Votação final

25. Brandon Clarke: 40 pontos

Ala-pivô do Memphis Grizzlies bateu Grant Williams, novo reforço do Dallas Mavericks, por um ponto na votação. Na última temporada, ele teve problemas com lesões e desfalcou a equipe nos playoffs. Entretanto, Brandon Clarke é um bom jogador e é membro ativo da rotação de Memphis, podendo jogar ainda como pivô.

24. Dorian Finney-Smith: 44 pontos

Após deixar o Dallas Mavericks em troca para o Brooklyn Nets, Dorian Finney-Smith fez mais do mesmo em sua nova equipe. Embora possa jogar como ala ou ala-pivô, ele é mesmo um dos melhores defensores de múltiplas posições da NBA e contribui com arremessos do perímetro.

23. Kyle Anderson: 45 pontos

Com ótima visão de quadra, Kyle Anderson também é um ótimo defensor no Minnesota Timberwolves. Anderson, que representou a China na Copa do Mundo de Basquete, pode jogar como ala ou ala-pivô. Além disso, ele teve o melhor aproveitamento da carreira em três pontos na última temporada, com 41%.

22. PJ Washington: 73 pontos

Após demorar muito para renovar seu contrato, PJ Washington segue no Charlotte Hornets para a próxima temporada. Washington entra na lista dos melhores alas-pivôs da NBA para 2023/24 por conta de sua ótima defesa e capacidade de evolução na equipe. Mas ele ainda pode atuar como ala e até pivô, em formações baixas.

21. Rui Hachimura: 96 pontos

Na última temporada, Rui Hachimura foi para o Los Angeles Lakers em troca com o Washington Wizards. Ele demorou um pouco a se firmar, mas logo ganhou confiança e se tornou o principal reserva de LeBron James. Apesar de ser mais um ala-pivô, o japonês pode atuar como ala.

20. Jabari Smith Jr: 99 pontos

Jabari Smith Jr vem para o seu segundo ano na NBA pensando em vitórias. Após um ano de tank no Houston Rockets, ele evoluiu bastante e pode ser uma das principais armas ofensivas da equipe. Smith é muito jovem, mas já possui “ferramentas” necessárias para ajudar o time texano a sair dos últimos lugares do Oeste.

19. Al Horford: 105 pontos

Veterano, Al Horford sempre foi muito mais um ala-pivô do que pivô na NBA, mesmo nos tempos de Atlanta Hawks. No entanto, a capacidade no arremesso de três e a espetacular defesa fazem de Horford um jogador muito importante até hoje. Aos 37 anos, o dominicano deve dividir seus minutos entre as posições quatro e cinco com Kristaps Porzingis e Robert Williams no Boston Celtics.

18. Keegan Murray: 106 pontos

Keegan Murray mostrou talento em seu primeiro ano de NBA. O Sacramento Kings, que não ia aos playoffs desde 2005/06 conseguiu sua classificação na última temporada. Claro, Murray ainda é jovem, mas teve muita importância para o time conquistar o terceiro lugar do Oeste.

17. John Collins: 120 pontos

De time novo, John Collins deve ganhar mais espaço ofensivamente. Ele já fez médias acima de 20 pontos e dez rebotes no Atlanta Hawks, mas caiu da segunda para a quarta opção de ataque lá. Então, no Utah Jazz, espera-se que ele volte a produzir bem.

16. Cam Johnson: 131 pontos

Apesar de jogar também como ala e conseguir ser eleito na lista dos melhores alas-pivôs da NBA para 2023/24, Cam Johnson vem de uma participação bem fraca na Copa do Mundo de Basquete. Johnson é um ótimo arremessador de três, mas que precisa ajudar em outras áreas para ter mais relevância no Brooklyn Nets, seu time desde a última trade deadline.

15. Bobby Portis: 140 pontos

Bobby Portis costuma ser o primeiro reserva de Brook Lopez, mas também é de Giannis Antetokounmpo. Ou seja, ele pode jogar nas duas posições sem grandes dificuldades. No Mundial, entretanto, ficou abaixo do que se esperava. Portis é um dos melhores substitutos da liga.

14. Kyle Kuzma: 212 pontos

Sem Bradley Beal e Kristaps Porzingis no Washington Wizards, espere por grandes números de Kyle Kuzma. Ele esteve próximo de defender o Sacramento Kings, mas acabou ficando mesmo em Washington. Ele vem de sua melhor temporada na NBA.

13. Jerami Grant: 213 pontos

Jerami Grant é um ótimo defensor, mas ganhou mais espaço no ataque quando foi para o Detroit Pistons. Depois, Grant chegou ao Portland Trail Blazers em troca. Aliás, seu pai jogou na equipe nos anos 90. Na offseason, Grant estendeu seu contrato e, em seguida, o armador Damian Lillard pediu troca. Agora, quem pode deixar o Blazers é o próprio jogador, já que o time passa por reformulação.

12. Aaron Gordon: 278 pontos

Campeão da NBA pelo Denver Nuggets, Aaron Gordon é um dos melhores alas-pivôs para 2023/24. Gordon, nos tempos de Orlando Magic, era destaque ofensivo, mas já era ótimo defensor. No Nuggets, entretanto, ele é apenas a terceira ou quarta opção ofensiva. Mas sem problemas, já que sua defesa faz toda a diferença.

11. Evan Mobley: 287 pontos

Falando em defesa, Evan Mobley é capaz de marcar múltiplas posições no Cleveland Cavaliers. E em seu segundo ano na NBA, Mobley já ajudou o Cavs a ir aos playoffs. Aliás, foi a primeira vez que o time de Ohio se classifica aos mata-matas sem LeBron James desde os anos 90.

10. Paolo Banchero: 311 pontos

Paolo Banchero tem apenas uma temporada na NBA, mas já está no top 10 dos melhores alas-pivôs para 2023/24. O fato é que Banchero é muito talentoso e capaz de liderar o Orlando Magic aos playoffs em um futuro breve. Ao menos, é o que a torcida do Magic espera.

9. Julius Randle: 312 pontos

Julius Randle vem parecendo uma gangorra. Em um ano, ele brilha. Depois, Randle falha miseravelmente. Mas para evitar isso em 2023/24, o ala-pivô vem trabalhando duro na offseason e espera colocar o New York Knicks entre os primeiros do Leste.

8. Draymond Green: 313 pontos

Especialista defensivo e ótimo organizador, Draymond Green ainda é um terror para os adversários. Seja com suas jogadas ou no trash talk, Green atormenta qualquer jogador na NBA. Embora esteja longe de seus melhores anos, o veterano consegue contribuir dos dois lados da quadra pelo Golden State Warriors.

7. Kristaps Porzingis: 314 pontos

Kristaps Porzingis chega ao Boston Celtics para ser uma das principais opções ofensivas, mas sua defesa faz a diferença. Entretanto, o letão precisa estar saudável. Todo ano ele perde diversos jogos por lesões e, para não ser diferente, ele não disputou a Copa do Mundo de Basquete por conta de uma. É provável que ele esteja totalmente pronto para disputar a pré-temporada.

6. Jaren Jackson Jr.: 351 pontos

Eleito o melhor defensor da última temporada, Jaren Jackson Jr foi um fiasco na Copa do Mundo de Basquete. Ele cometeu muitas faltas, não pegou rebotes e saiu sob muitas críticas. No entanto, o ala-pivô do Memphis Grizzlies já está em preparação para a nova campanha e espera esquecer dos momentos ruins pela seleção dos EUA.

5. Pascal Siakam: 361 pontos

Sempre envolvido em conversas sobre trocas, Pascal Siakam tem contrato expirante com o Toronto Raptors. Apesar de tudo, ele quer seguir na equipe canadense. Siakam é uma excelente opção nos dois lados da quadra, enquanto consegue ajudar ainda na organização ofensiva.

4. Karl-Anthony Towns: 364 pontos

Bem, a última temporada não foi tão brilhante, mas o time que o Minnesota Timberwolves formou não o ajudou. Entretanto, Karl-Anthony Towns chega para a próxima temporada como um das principais nomes de sua equipe, mesmo com a presença de Anthony Edwards.

3. Zion Williamson: 369 pontos

Surpreendente, não? Apesar de ficar fora de quase toda a temporada passada e somar menos de 36% de presença na NBA desde quando iniciou sua carreira, Zion Williamson está entre os três primeiros alas-pivôs para 2023/24. A confiança ainda é grande, mesmo com tantos problemas físicos. Williamson precisa jogar para fazer o New Orleans Pelicans sonhar com algo.

2. Kevin Durant: 388 pontos

Naturalmente, Kevin Durant é mais um ala. Mas no basquete moderno, ele vem jogando mesmo como ala-pivô. Destaque do Phoenix Suns, Durant é a esperança de título para a equipe do Arizona na próxima temporada.

1. Giannis Antetokounmpo 444 pontos

Giannis Antetokounmpo recebeu 17 dos 18 votos para o primeiro lugar entre os melhores alas-pivôs da NBA para a temporada 2023/24. Agora, ele terá Damian Lillard ao seu lado no Milwaukee Bucks, em busca de seu segundo título na liga.

Não entraram na lista final dos 25 melhores alas-pivôs da NBA em 2023/24

Grant Williams: 39 pontos

Jarred Vanderbilt: 32 pontos

Saddiq Bey: 27 pontos

P.J Tucker: 16 pontos

Kelly Olynyk: 14 pontos

Christian Wood: 13 pontos

Maxi Kleber: 13 pontos

Obi Toppin: 12 pontos

Isaiah Stewart: 11 pontos

Patrick Williams: dez pontos

Larry Nance Jr.: dez pontos

Tari Eason: dez pontos

Marcus Morris: dez pontos

Jonathan Kuminga: nove pontos

Kevin Love: oito pontos

Marvin Bagley: quatro pontos

Jarace Walker: três pontos

Bol Bol: dois pontos

Precious Achiuwa: dois pontos

Santi Aldama: um ponto

