Karl-Anthony Towns faz 62 pontos, mas Chris Finch critica foco

O astro Karl-Anthony Towns teve uma performance incrível na noite de segunda-feira, mas o técnico Chris Finch detonou o elenco pela derrota do Minnesota Timberwolves para o Charlotte Hornets por 128 a 125. Para o treinador, os jogadores tiveram o foco errado durante todo o jogo, enquanto a defesa não funcionou.

O Timberwolves liderava por 107 a 92 no início do último quarto, mas como Karl-Anthony Towns fazia partida memorável no ataque, seus colegas forçaram o jogo em cima dele. De acordo com o treinador, as jogadas certas deixaram de existir a partir do momento em que os atletas queriam passar a bola para apenas um jogador.

“Foi uma performance nojenta na defesa e basquete imaturo por todo o jogo, então a vitória não escapou de nossas mãos. É o que acontece quando você tem esse tipo de comportamento”, disse. “Em alguns momentos, quando um jogador está ‘quente’, fazendo três, quatro cestas consecutivas, os outros começam a passar mais a bola para ele, mas em algum momento precisávamos voltar a fazer as jogadas certas. Mas como eu falei, existem vários modos de ser imaturo. E tivemos muitas performances imaturas dentro do mesmo jogo e recebemos o que merecíamos. Então, é isso”.

Então, Towns iniciou o quarto período com seis dos oito primeiros arremessos da equipe. Ele errou cinco deles. Como resultado, o Hornets cortou a diferença para cinco em pouco mais de três minutos. Finch pediu tempo para que os jogadores fizessem as jogadas corretas, de acordo com o plano de jogo. Depois, o astro errou mais duas e o técnico o retirou de quadra. Enquanto isso, Charlotte vencia por 120 a 119.

“Não houve foco desde o início, então foi uma daquelas noites ruins. Enquanto a gente não defendia bem, não tínhamos uma segunda linha defensiva. Então foi muito ruim. Assim, o Hornets teve vários arremessos livres e eles conseguiram fazer como queriam. No intervalo, eu pedi a eles para que voltássemos a ser o que realmente somos, fazendo as jogadas certas, defendendo da maneira certa. Forçamos o jogo, erramos vários arremessos e o outro time acertou os deles”, afirmou Finch.

Karl-Anthony Towns ainda retornou à quadra por duas vezes no último minuto, mas apenas nas posses ofensivas. No entanto, ele falou em mais dois arremessos, incluindo o que poderia levar o jogo para a prorrogação.

Chris Finch, por outro lado, afirmou que Anthony Edwards jogou mesmo estando doente. No entanto, ele acredita que Edwards deveria assumir o protagonismo ofensivo durante o jogo.

“Anthony Edwards não estava se sentindo bem, mas ele precisa ser o nosso cestinha. Ele estava fazendo as jogadas certas, mas Karl-Anthony Towns estava pontuando”, afirmou Chris Finch. “O problema maior é que não defendemos. É uma temporada longa, mas temos de ter performances consistentes. Nós não fizemos nada ainda, não cumprimos nada, então temos de seguir trabalhando porque restam muitos jogos”.

O Timberwolves segue como líder no Oeste, mas a distância para outras equipes diminuiu. No momento, a equipe possui 30 vitórias em 43 partidas, enquanto o Oklahoma City Thunder está logo atrás com um triunfo a menos. O Denver Nuggets é o terceiro com 30 vitórias e 14 derrotas e o Los Angeles Clippers se aproxima cada vez mais (27-14).

