Kawhi Leonard lidera e Clippers “amassa” Celtics fora de casa

Kawhi Leonard anotou 26 pontos em 29 minutos na vitória do Los Angeles Clippers por 115 a 96 sobre o Boston Celtics. Mas não foi apenas um triunfo comum, pois aconteceu fora de casa. O Clippers chegou a liderar por 36 pontos em cima do Celtics, dono da melhor campanha da NBA. Mas no último quarto, os anfitriões conseguiram cortar a diferença, terminando em 19.

De acordo com o jornalista Steve Hewitt, do Boston Herald, o Celtics não pode usar a ausência de Kristaps Porzingis na partida. Isso porque o Clippers também não contou com o seu pivô titular, Ivica Zubac. Mas Hewitt aponta ainda que nenhum jogador de Boston conseguiu fazer o mínimo para reverter o placar.

Segundo o repórter, o Celtics teve a melhor performance da temporada na última quinta-feira, quando bateu o Miami Heat. No entanto, diante do Clippers, a equipe de Massachusetts teve a pior. Afinal, na segunda derrota de Boston jogando em casa em 2023/24, apenas Jayson Tatum “apareceu” para o jogo. Tatum registrou 21 pontos e 11 rebotes, enquanto acertou oito das 18 tentativas nos arremessos.

Por outro lado, o resto do elenco converteu somente 28 dos 82 arremessos gerais. Ou seja, 34.1%. Mas no perímetro, a situação foi ainda pior. Excluindo Tatum, o resto do time acertou oito em 36 (22.2%).

“Pensei que o nosso ataque ruim fosse pressionar a nossa defesa a melhorar, mas não foi o que aconteceu”, afirmou o técnico Joe Mazzulla. “Mas não somos tão bons quanto achamos que somos e nem piores quanto a gente acha que somos”.

Boston não foi bem no primeiro tempo, após anotar apenas 39 pontos, mas a situação ficou pior no terceiro quarto. Kawhi Leonard anotou nove dos 21 pontos na sequência que o Clippers fez, enquanto o Celtics parou de pontuar. Assim, a liderança subiu de 12 para 33 em apenas seis minutos.

“Os 39 pontos que o Celtics fez no primeiro tempo significam a segunda pior marca em um primeiro tempo na temporada. A pior foi contra o Milwaukee Bucks, com 38, mas naquele jogo havia a desculpa de o time atuar em duas noites consecutivas. No sábado, entretanto, não existe desculpa alguma”, concluiu Hewitt.

Apesar de o Celtics perder por larga diferença, Mazzulla deu uma boa notícia para o torcedor. De acordo com o técnico, o pivô Kristaps Porzingis não deve demorar em sua volta às quadras. Segundo ele, a torção no tornozelo é menos grave do que o time imaginava.

Enquanto isso, o Clippers venceu 22 dos últimos 26 jogos e segue na cola dos três líderes da Conferência Oeste.

