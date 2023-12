Keegan Murray estabelece recorde da NBA com cestas de três

Em uma performance histórica, Keegan Murray obteve um recorde na NBA. Na vitória do Sacramento Kings sobre o Utah Jazz, o ala acertou 11 cestas de três consecutivas. No total, ele terminou com 12, além de sua melhor marca pessoal, ao fazer 47 pontos.

O grande desempenho de arremessos de Murray o colocou a apenas dois do recorde de cestas totais do perímetro em uma partida. Klay Thompson, do Golden State Warriors, acertou 14 em 2018, enquanto ele ultrapassou a marca de Mitch Richmond, de 1995.

O treinador do Kings, Mike Brown, elogiou a atuação de Murray.

“Eu achei que Keegan estava jogando da maneira certa. Então, não houve nada forçado. Nossos caras não tentaram forçar nada para ele. Eles apenas passaram a bola enquanto Murray estava aberto”, comentou Brown.

O ala-pivô Domantas Sabonis, de Sacramento, contribuiu com 20 pontos, dez rebotes e oito assistências, garantindo seu sétimo duplo-duplo consecutivo, o 20º da temporada. Apesar de a equipe não contar com o astro De’Aaron Fox, o Kings teve em Murray a sua principal fonte de pontos.

O Kings teve grande performance como equipe, acertando 22 de 45 tentativas de três pontos. Portanto, foi a terceira vez em 2023/24 que Sacramento converteu, pelo menos, 20 cestas do perímetro.

Collin Sexton foi o melhor do Jazz com 28 pontos, enquanto Lauri Markkanen adicionou 18. No entanto, seus esforços não foram suficientes por conta da atuação histórica de Murray.

O próprio Keegan Murray comparou o inesquecível terceiro quarto do recorde na NBA aos seus dias de faculdade.

“Isso meio que me lembrou do meu último ano na faculdade. Eu esquentava, então eu apenas ficava fora por um tempo, mas tudo dava certo. Foi meio que o que aconteceu no terceiro quarto”.

Sacramento assumiu o controle do jogo no terceiro período, superando o Jazz por 44 a 26 na parcial. O 12º triplo de Murray no estouro do cronômetro deu ao Kings uma vantagem de 30 pontos.

O treinador do Jazz, Will Hardy, reconheceu a noite excepcional de Murray.

“Keegan nunca nos deixou escapar. Toda vez que cometemos um erro, ele converteu o arremesso. As estatísticas dirão que isso não é necessariamente realista, mas foi uma daquelas noites. E ele é obviamente um jogador jovem muito bom, e os parabéns a ele”

A ausência de Fox, fora por conta de a uma irritação no ombro direito, não impediu a performance dominante dos Kings. Jordan Clarkson e John Collins, do Utah, também estiveram não atuaram.

O recorde de Keegan Murray não apenas deu ao Kings o triunfo, mas também destacou seu potencial como astro na NBA. Como observou Brown, “ele está apenas arranhando a superfície”, indicando que há muito mais por vir desse jovem talento.

Rumores

A equipe da Califórnia é uma que está de olho, sobretudo, nas situações de Pascal Siakam e OG Anunoby. E os rumores começam a aumentar, a caminho da trade deadline em fevereiro. A informação é do insider Jake Fischer, do portal Yahoo Sports. De acordo com o jornalista, outras equipes como, por exemplo, Indiana Pacers e Atlanta Hawks, também observam a situação. Além disso, ele informa outro nome que pode ser negociado pelo Kings em breve: Davion Mitchell.

“A sensação geral dos executivos em relação a Sacramento é de que eles querem melhorar o seu núcleo principal. E o principal é que eles precisam de mais defesa. Zach LaVine, por exemplo, não resolveria essa questão. O Raptors, então, se torna atrativo pelas peças que tem nas alas. Pascal Siakam é um grande nome. Mas talvez seja justo dizer que OG Anunoby é mais desejado pelo Kings”, afirmou Fischer.

“Qualquer acordo entre Kings e Raptors terá a participação de Keegan Murray indo para o Canadá. O jovem é o nome mais interessante da equipe como ativo. Entretanto, isso pode ser um problema para o Kings, afinal, Harrison Barnes tem ido mal em 2023/24. Perder um nome que está jogando bem por outro com as mesmas características e mais velho, pode não ser tão atrativo. Portanto, não seria uma negociação fácil”, explicou.

Na temporada 2023/24, Murray tem médias de 15.5 pontos, 5.7 rebotes e 1.2 roubo de bola. O jovem se consolidou na última campanha como um jogador sólido na defesa de perímetro e bolas de três.

