Kelly Oubre mentiu para a polícia sobre acidente

O Philadelphia 76ers faz um grande início de temporada depois de uma offseason de problemas e polêmicas. Mas não adianta: a equipe parece atrair confusão. O recente acidente de Kelly Oubre, afinal, virou caso de polícia após uma reviravolta inesperada. Um vídeo publicado pelo site TMZ provou que o atleta mentiu em seu depoimento sobre as condições em que foi atropelado.

O registro da chegada do pontuador em casa mostra que estava com uma bicicleta. Isso é uma inconsistência séria, pois várias fontes garantem que ele contou à polícia estar a pé. Os oficiais da Philadelphia só interrogaram o atleta quando já estava no hospital, então a sua palavra era a única evidência inicial do episódio. A avaliação do reserva do Sixers apontou traumas, cortes e uma costela fraturada.

Here's video Kelly Oubre Jr returning home minutes after he was hit by a car in Philly on Saturday. There's talk about lack of surveillance vid. Sources says KO, who's new to city, wasn't interviewed by cops until hours after accident at hospital & he was unsure of exact location pic.twitter.com/fB1DYatkUh Publicidade — michael j. babcock (@mikejbabcock) November 16, 2023

Esse detalhe soma-se a outro problema do depoimento de Oubre. Até por ser novo na cidade, o ala não soube apontar o local em que foi atropelado para os investigadores. Por fim, ele acabou indicando em um local no centro. No entanto, talvez, não seja lá. Apesar do alto número de câmeras nesse ponto da cidade, não acharam nenhum registro da colisão nos vídeos de segurança.

“Para começar, nenhum vídeo foi recuperado sobre o evento até agora. Assim, não há evidências de que um atropelamento ocorreu no cruzamento do centro da cidade onde Kelly afirma ter sido atingido. Não temos atualizações”, disse o sargento Eric Gripp ao jornal Philadelphia Inquirer.

Voto de confiança

A situação é estranha, mas, por enquanto, ninguém no Sixers levanta dúvidas sobre o ocorrido. Pelo contrário. Apesar das inconsistências no relato para a polícia, a franquia segue em total apoio à versão de Kelly Oubre pelo acidente. O técnico Nick Nurse, por exemplo, ainda não vê motivos para questionar o seu comandado. Ele é a vítima e precisa ser tratado como tal.

“Eu não acho que é justo sugerir que Kelly inventou a história. Não acho mesmo. Por isso, vou acreditar em sua palavra. Nós sempre vamos estar ao lado, pois é um dos nossos jogadores. Não há nenhuma conversa ou evidência nova para contestar o que já sabemos. Então, não existe nenhum motivo para nós não acreditarmos em sua versão”, cravou o novo treinador do Sixers.

Nurse, no entanto, admitiu que um possível depoimento falso de Oubre à polícia seria um ponto de interrogação em vários níveis. “Se uma investigação comprovar que Kelly mentiu, sim, isso seria preocupante. Para a justiça e também para a organização. Mas só vamos ter que considerar essa possibilidade se mais provas surgirem nesse sentido. Ninguém pensa nisso aqui”, concluiu o comandante.

Justificativa

Mas, afinal, por que Kelly Oubre mentiria à polícia sobre o seu acidente? O que significa, além disso, ocultar o uso da bicicleta? Essa é uma pergunta que, a princípio, só permite especulações e suposições nas redes sociais. Uma teoria, no entanto, vem ganhando força nas últimas horas.

Sabe-se que alguns atletas costumam ter cláusulas em contratos que proíbem realizar atividades perigosas para a integridade física. São ações triviais para qualquer um, mas danosas se conduzidas sem controle por um esportista de alto rendimento. Há rumores de que pedalar fora dos treinamentos regulares é uma delas, bem como esquiar. Oubre, então, pode ocultar a bicicleta para evitar multas contratuais.

