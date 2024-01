Kendrick Perkins detona Joe Mazzulla após derrota do Celtics

O Boston Celtics sofreu sua primeira derrota em casa, na sexta-feira (19), para o Denver Nuggets e o revés gerou duras críticas do ex-jogador Kendrick Perkins ao técnico Joe Mazzulla. Após o confronto, o agora analista da ESPN falou sobre o desempenho do comandante e fez uma comparação inusitada.

“Boston tem dois Joe Mazzullas. Tem aquele com filosofia de que vamos arremessar mais bolas de três do que o oponente. Quando eles acertam, parece ótimo. Mas há o outro Mazzulla: que apenas fica ali parado. Então, se você tirar o cérebro dele e colocar em um pássaro, o pássaro vai começar a voar para trás”, disparou o comentarista no programa NBA Countdown.

Além disso, após a derrota do Celtics, Perkins criticou a forma como Joe Mazzulla molda sua equipe. Sob seu ponto de vista, portanto, o time de Boston chega a se assimilar à liga amadora de basquete.

“Sabe por que eu digo isso? É porque ele não consegue uma estratégia fácil para seus jogadores. Repetidas vezes, continuávamos dizendo, sobre atacar o garrafão. Você tem tantos caras que são ótimos em cortar para dento. Então, eles não podem continuar a jogar basquete estilo AAU (amador) o tempo todo. É preciso ter um conjunto de jogadas”, completou o analista.

De fato, ao longo da temporada, Mazzulla tem optado por ataques que beneficiam as bolas de três pontos. No duelo contra o Nuggets, o time arremessou 44 vezes do perímetro, mas converteu apenas 14 tentativas. Assim, a crítica de Perkins pareceu focar na percepção de falta de jogadas ofensivas organizadas, especialmente nos momentos decisivos.

Por outro lado, apesar da derrota, o Celtics teve oportunidades de garantir a vitória. Jayson Tatum perdeu um arremesso crucial que poderia deixar Boston na liderança do placar. Da mesma forma, a equipe não conseguiu capitalizar jogadas após pedidos de tempo do treinador em busca de uma jogada para o empate.

Como resultado, o astro da equipe assumiu a culpa pelo revés após a partida.

“Acho que meio que me apressei e isso é por minha conta. No fundo, eu não tinha certeza se eles iriam cometer uma falta”, disse Tatum. “O Nuggets tinha uma falta para fazer. Mas eu tinha mais tempo do que eu usei. Então, deveria ter aproveitado isso. Não posso voltar atrás e agora é algo para servir de lição”, comentou Tatum.

Apesar das críticas de Perkins, Boston ainda tem a melhor campanha da NBA em 2023/24. Afinal, o time lidera a Conferência Leste com 32 vitórias e apenas dez derrotas. Agora, a equipe enfrenta o Houston Rockets, fora de casa, no domingo (21).

