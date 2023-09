Para Kendrick Perkins, Giannis Antetokounmpo desrespeita time do Bucks

As últimas declarações de Giannis Antetokounmpo criaram uma inesperada pressão sobre o time do Milwaukee Bucks. O astro grego anunciou que não vai assinar uma extensão de contrato prévia, enquanto avalia o empenho do time em ganhar mais um título. Mas será que isso é justo com a franquia? Kendrick Perkins não só crê que não, como também vê um ato de desrespeito por parte do ala.

“Para começar, o que o Bucks pode fazer a mais do que já fez? Até agora, a equipe fez tudo o que era possível para colocar as peças certas em torno de Giannis. Não compreendo, então, de onde vem esses comentários. Aliás, se fosse um dos seus companheiros de elenco, me sentiria até um pouco desrespeitado pelo que disse por aí”, afirmou o analista da ESPN.

Antetokounmpo deu a sua declaração mais agressiva sobre uma possível saída do Bucks nos últimos dias. Em entrevista ao podcast “48 Minutes”, o craque afirmou que é um vencedor antes de ser um atleta da franquia. Ou seja, se enxergar uma melhor chance de vencer em outro time, não vai hesitar em mudar de ares. São palavras e sem muito fundamento, na visão de Perkins.

“Cara, esse elenco teve o melhor recorde da liga na última temporada. Os playoffs foram um fracasso, mas é um grande elenco que já foi campeão da liga. É um dos candidatos ao título e, mais do que isso, mostra a atitude no mercado para rodear Giannis de reforços. Milwaukee fez até mais do que poderia para se fortalecer nos últimos anos, sinceramente”, elogiou o veterano.

Mercado

Perkins, realmente, apresenta fatos sobre o empenho do Bucks. O time investiu as suas escolhas de draft em trocas por jogadores provados, que levaram ao título de 2021. Em seguida, os dirigentes de Milwaukee investiram altas cifras na renovação com atletas como Khris Middleton e Brook Lopez. Para o analista, a franquia já deu provas mais do que sólidas de proatividade para reforçar-se.

“Esse time foi agressivo no mercado, por exemplo, quando buscou uma troca por Jrue Holiday. Conseguiu trazer Malik Beasley nessa offseason, uma aquisição que gostei muito. Além disso, renovaram com um veterano como Jae Crowder. Então, eu realmente não entendo qual é a de Giannis com as suas perguntas”, indignou-se o campeão da NBA em 2008.

O ex-jogador entende que o foco de Antetokounmpo está nas vitórias. Mas isso não pode impedir que veja o óbvio. “Giannis não precisa negociar um contrato, pois vai receber o máximo não importa o que aconteça. Por isso, essa não vai ser a questão nunca. Milwaukee fez tudo o que está ao seu alcance, mas, obviamente, as regras da liga impõem limitações na busca por reforços”, concluiu Perkins.

Próximo reforço

Os comentários de Giannis Antetokounmpo sobre o time faz com que muita gente projete possíveis reforços para o Bucks. Esse seria a única forma, afinal, de deixá-lo contente. No entanto, a franquia trabalha com ativos muito limitados por causa de outras negociações realizadas anteriormente. O analista Zach Lowe, da ESPN, estudou opções e, por fim, chegou a um nome “realista”.

“Eu estou olhando para reforços em uma troca pela escolha de primeira rodada do draft de 2029. Além disso, os contratos de Grayson Allen ou Pat Connaughton. Ou seja, você acharia um atleta na faixa dos US$20 milhões anuais que possa ajudar? Dá para pensar em Bojan Bogdanovic. Mas Dorian Finney-Smith é a possibilidade mais realista para mim”, citou o comentarista.

