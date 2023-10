Kendrick Perkins: “Lakers deveria considerar troca por James Harden”

O Los Angeles Lakers, certamente, não teve o início de temporada mais animador da NBA. Foram só dois jogos, mas o sinal de alerta está aceso. A equipe perdeu na estreia e, em seguida, teve muita dificuldade para vencer um Phoenix Suns sem dois dos seus três astros. Para Kendrick Perkins, já é hora de pensar em mudança. Ele acredita que o Lakers deveria pensar em uma troca por James Harden.

“Se fosse um dirigente da franquia, eu estaria considerando uma troca por James. Eu sei que ele quer jogar pelo Clippers, mas o Lakers faz mais sentido. E faz mais sentido, em particular, para Anthony Davis. Ele pode criar ótimas oportunidades para Anthony pontuar, assim como já fez para Joel Embiid na última temporada. Então, por que não?”, questionou o comentarista da ESPN.

Harden está afastado do elenco do Philadelphia 76ers desde antes do começo da campanha. Ele pediu para ser trocado na offseason, especificamente para o Los Angeles Clippers, mas o seu pedido não foi atendido. Os angelinos não planejam disponibilizar os ativos que o Sixers quer, então a negociação vive um impasse. Perkins aposta que o Lakers tem condições de “atravessar” o rival da cidade.

“Eles poderiam oferecer um pacote com D’Angelo Russell a partir de dezembro, pois ele volta a ser elegível para trocas. Eu consigo ver isso. E realmente acredito que James reconsideraria a sua posição se houvesse um real interesse do Lakers. Afinal, os dois times ficam em Los Angeles mesmo”, concluiu o ex-pivô, campeão da liga em 2008.

Loucura?

A sugestão de Perkins, a princípio, soa uma loucura. É o tipo de reação precipitada e polêmica típica do debate esportivo em qualquer lugar do mundo. Mas será tão absurdo mesmo? Um dos mais conceituados analistas de basquete dos EUA, por exemplo, ficou surpreso positivamente com a proposta. Para Zach Lowe, a ideia não é tão ruim assim e Harden pode ser um encaixe interessante.

“Eu não acredito que vou dizer isso, mas não acho que seja loucura. O ataque de meia quadra desse time foi péssimo na temporada e playoffs passados. E não há sinais, por enquanto, de que algo possa mudar. Mal venceram um Suns bastante desfalcado. Não acho que Rob Pelinka pense nisso, mas é uma boa aposta para resolver o problema”, apontou o colega do ex-jogador.

Lowe não acha que as duas atuações deveriam causar alguma mudança drástica. No entanto, ele não descarta a necessidade de trocas no futuro do Lakers. “Acho que o Lakers possui um elenco muito bom. É um dos seis ou sete candidatos ao título, para mim. Mas não vão ser campeões com um ataque de meia quadra tão ruim. Por isso, precisam buscar uma resposta”, argumentou.

Principal azarão

Apesar da sugestão de Perkins, o Lakers não é visto como um possível ponto final na troca de James Harden. As casas de apostas, por exemplo, não o colocam nem perto disso. O Clippers é o franco favorito na concorrência, pois há um reportado interesse mútuo entre ambos. Mas, segundo a Bovada, o segundo colocado dessa corrida é o Chicago Bulls.

Depois da equipe de Illinois, surgem outras três equipes com cotações parecidas: Houston Rockets, New York Knicks e Miami Heat. A dianteira do Bulls se dá, provavelmente, por causa do início de temporada conturbado em Chicago. O time perdeu na estreia com direito a reunião dos jogadores com vestiário fechado após a partida.

