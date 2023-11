Kendrick Perkins: “Warriors deve pensar em troca de Klay Thompson”

Negociar um ídolo ou jogador muito identificado com uma franquia sempre é um drama. Afinal, nenhum torcedor quer ver a despedida de um atleta com quem desenvolveu um laço quase inexplicável. Um sentimento que até pode vir de vitórias e conquistas, mas, às vezes, nem disso precisa. É difícil, mas costuma acontecer. E, para Kendrick Perkins, chegou a hora do Golden State Warriors considerar a troca de Klay Thompson.

“Se Klay não conseguir ‘recuperar’ o seu arremesso, então esse time tem um problema grande. Afinal, essa é a primeira temporada em que está abaixo de 15 pontos por jogo desde o seu ano de calouro. Com o impasse de sua extensão de contrato na próxima temporada, eu acho que chegou a hora dos dois lados seguirem em frente. A franquia deveria pensar em negociá-lo”, cravou o comentarista da ESPN.

A mão descalibrada de Thompson é uma das “protagonistas” da série de seis derrotas do Warriors. Ele possui 41,5% de aproveitamento dos tiros de três pontos na carreira, mas, nessa campanha, converteu só 33% das suas tentativas até agora. Contra o Oklahoma City Thunder, na última quinta-feira, ele acertou só um de dez arremessos de quadra. Foi o seu segundo pior índice de conversão em uma partida em 11 temporadas.

“Ele jogou muito mal contra Oklahoma City, mas a questão é maior. Ele não conseguiu acompanhar a velocidade e condição atlética dos jovens. Não tem como criar, por isso, separação para chutar. Esse cara, certamente, já não é mais uma primeira ou segunda referência ofensiva para candidatos ao título. Mas ainda pode ser uma terceira opção sólida em algum outro lugar”, avaliou Perkins, reforçando a sugestão de mudança.

Negócio complicado

Falar em troca de Klay Thompson, no entanto, é muito mais fácil do que fazê-la por uma série de motivos. A idolatria, como já citada anteriormente, é só uma primeira questão. O ala-armador não só está habituado ao sistema do Warriors, mas é parte fundamental do seu sucesso. Além disso, existe uma confiança interna em sua recuperação. Por isso, o analista Zach Lowe é mais cauteloso ao discutir a possibilidade.

“Concordo que trocar Klay não seria algo absurdo, mas eu queria pontuar duas coisas. Em primeiro lugar, nós sabemos que está por vir uma ‘erupção’ desse cara. Está vindo um jogo em que vai acertar umas nove cestas de três pontos em breve. Além disso, é um atleta que rompeu os ligamentos do joelho e tendão de Aquiles há pouco tempo. Então, nem pode ser o mesmo de antes”, ponderou o colega de bancada de Perkins.

E o comentarista ainda traz uma última questão importante. Afinal, o que Golden State pode conseguir e quem teria interesse em Thompson nesse momento? “Esse é um cara que possui um contrato expirante de US$43 milhões e não está jogando bem. Se vamos discutir uma troca agora, quem vai querê-lo e o que vão oferecer? Para resumir, é uma negociação bem mais complicada do que parece”, completou Lowe.

História

O torcedor do Warriors, certamente, vai estranhar a franquia eventualmente considerar uma troca de Klay Thompson. Não se pode esquecer, além disso, a chance de o próprio ala-armador sair do time como agente livre na próxima offseason. A NBA é um negócio, no fim das contas. Mas, para Perkins, o mais importante é que todos entendam que a saída não é capaz de apagar uma história enraizada no coração.

“Eu sei que essa é uma questão difícil, mas acontece. Ninguém imaginava que veríamos Kevin Garnett sair de Minnesota, por exemplo. No entanto, é assim que isso funciona. Klay vai ter uma estátua na entrada do ginásio um dia, então a história nunca se apaga. Mas esse casamento acabou. E, portanto, ele precisa de um recomeço em algum outro lugar. Acontece”, finalizou o veterano.

