Kevin Durant acha que pode entrar na conversa sobre o GOAT na NBA

Afinal, Kevin Durant poderia estar na discussão para ser o melhor jogador de todos os tempos (“GOAT”) da NBA? Para o astro do Phoenix Suns, a resposta é sim. Em entrevista para o jornalista Duane Rankin, do jornal Arizona Republic, ele ainda garantiu não estar nessa discussão devido às polêmicas de sua carreira em 17 anos na liga.

Apesar de ser considerado um dos melhores jogadores do mundo desde que entrou na NBA, ele nunca subiu ao patamar de nomes como Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant como maiores nomes da história do basquete. Durant, então, diz não entender o “problema” em ser citado nessas discussões e tenta desvendar o motivo das dúvidas entre os analistas.

“Honestamente, eu não sei por que eu não poderia estar em uma discussão como essa. Na realidade, eu acho que sei sim. É porque fui jogar no Golden State Warriors em 2016, eu aposto. Mas eu me pergunto sempre, o que eu não fiz na minha carreira? Acho que realizei tudo o que precisava. Então, por que eu não deveria estar na discussão? É a pergunta que você deve se fazer quando pensar sobre o GOAT da NBA”, afirmou Kevin Durant.

O camisa 35 sempre foi visto como um jogador revolucionário, um ala mais alto do que o habitual, com grande fluidez de movimentos e um jogo ofensivo de técnica refinada. Mas, sua popularidade, que ainda é enorme, foi afetada por sua ida para o Warriors em vários aspectos.

Um evento que comprovou isso na época foi o ESPY, premiação do canal ESPN para os grandes desempenhos nos esportes mais populares dos EUA. Em um momento cômico, John Cena, do WWE e ator, fez piada com a situação. Ele lembrou que LeBron James começou como um super-herói no Cleveland Cavaliers, e depois se tornou vilão após a troca para o Miami Heat.

Entretanto, após retornar a Cleveland e vencer a NBA em 2016, sua reputação voltou a ser a de um herói por grande parte dos fãs. Com isso, a liga precisava de um novo vilão. E este era Durant, que havia acabado de deixar o Oklahoma City Thunder para se juntar ao Warriors, que havia perdido as finais daquele ano justamente para o Cavaliers. A equipe já tinha Stephen Curry e uma campanha de 73 vitórias na temporada anterior.

Outro fato que diminuiu essa possibilidade, para muitos, é o título de Golden State em 2021/22, já sem a presença do craque. Enquanto isso, o próprio ala jamais voltou a vencer um campeonato ou até mesmo a disputar as finais da NBA. Seus únicos dois títulos foram ao lado de Curry.

Entretanto, Durant ainda tem tempo para mudar as narrativas. Afinal, seu nível de jogo não abaixou ao longo de sua carreira e ele segue em alto nível aos 35 anos.

No domingo (22), por exemplo, contribuiu com 40 pontos, oito rebotes e três tocos na vitória do Phoenix Suns sobre o Indiana Pacers. Essa foi a 24ª vitória da equipe na campanha de 2023/24.

