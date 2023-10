Kevin Durant avalia potencial ofensivo do Suns: “impossível marcar os três”

Com o trio formado por Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, o Phoenix Suns surge como potencial candidato ao título na temporada da NBA. Embora os três ainda só tenham atuado juntos em jogos de pré-temporada até agora, a fluidez ofensiva do time do Arizona impressiona.

O entrosamento do trio empolga até mesmo Durant. Após os treinos da equipe na última terça-feira (17), o astro afirmou que os adversários terão dores de cabeça para marcar os astros.

“Booker infiltra em direção a cesta. Terão caras vindo para marcá-lo. O mesmo acontecerá com Bradley ou comigo, em diferentes áreas da quadra. Então, vai abrir espaços em todos os lugares para todos nós. É impossível marcar nós três ao mesmo tempo. Especialmente quando caras como Book chamam marcação dupla o jogo todo”, afirmou Durant.

Publicidade

Segundo o jornalista Kellan Olson, do site Empire of The Suns, seis dos 15 jogadores de maior offensive rating dessa pré-temporada são do Suns. Os dois primeiros, aliás, são do time de Phoenix. Booker com 146,6 e Durant com 143,9. Além disso, Jusuf Nurck, Grayson Allen, Beal e Drew Eubanks também aparece no top 15.

Leia mais sobre o Phoenix Suns!

Até agora, as afirmações de Kevin Durant sobre o potencial do Suns se comprovam. Na pré-temporada, o Suns superou a marca de 35 pontos e cinco quartos. A equipe chegou a anotar 46 pontos no primeiro quarto contra o Detroit Pistons. Grande parte disso, afinal, se deve ao trabalho realizado pelo trio.

Publicidade

“Jogue da forma correta, com fundamentos, não cometa erros, pegue os rebotes e estaremos em boa forma no ataque”, completou Durant.

No último compromisso do time do Arizona, o trio foi destaque. Na segunda-feira (16), Phoenix derrotou o Portland Trail Blazers e Booker e Durant anotaram 19 pontos cada. Beal, por sua vez, terminou o confronto com 11 pontos. Nenhum dos astros atuou por mais de 18 minutos. Ou seja, combinaram para 49 dos 117 pontos da equipe.

Publicidade

A expectativa é grande. Durant também já chegou a afirmar que a temporada 2023/24 será de “título ou fracasso” para o Suns.

“Cara, esportes são negócios e cada vez mais tem essa cobrança excessiva pelo resultado. Então, sabemos que, caso não consigamos o campeonato, seremos criticados. Eu sinto que devemos vencer todos os jogos, e que o título é o grande objetivo. Mas eu não falo sobre isso abertamente, eu não gosto de expor a equipe a isso. Então, o mais importante é nos conhecermos ainda mais, trabalhar no nosso desenvolvimento”, comentou o veterano à rádio Sirius XM.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA