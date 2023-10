Kevin Durant define futuro com a seleção dos EUA

Os rumores sobre um possível novo “Dream Team” ganharam ainda mais força nesta segunda-feira (2). Isso porque diversos times se apresentaram para o Media Day da NBA. Entre eles, o Phoenix Suns. Então, em coletiva, Kevin Durant foi enfático ao garantir que disputará as Olimpíadas de Paris pela seleção dos EUA.

Quando questionado sobre o tema, o astro do Suns não hesitou. “Jogarei as Olimpíadas do próximo ano”, cravou.

Caso Kevin Durant seja convocado para a seleção dos EUA, então, ele pode conquistar um feito único. Isso porque, se conquistar a medalha de ouro em 2024, será a sua quarta da carreira. Nenhum outro atleta do basquete olímpico masculino atingiu tal marca. Além disso, será o quinto título consecutivo dos Estados Unidos.

O veterano, afinal, esteve nas últimas três Olimpíadas e saiu vencedor em todas elas. Ele fez parte dos elencos de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021. Mas Durant não foi o único que se disponibilizou a defender seu país no principal torneio esportivo do mundo.

Assim, Durant poderia se juntar a seis mulheres, todas americanas, com quatro medalhas de ouro olímpicas no basquete. Sue Bird e Diana Taurasi têm cinco conquistas cada. Teresa Edwards, Lisa Leslie, Tamika Catchings e Sylvia Fowles, por outro lado, são quatro vezes campeãs.

Também durante a coletiva do Suns, Devin Booker compactuou com o companheiro. Portanto, se colocou à disposição do técnico da seleção, Steve Kerr. “Eu farei isso”, disse o ala-armador sobre jogar as Olimpíadas.

O Media Day, aliás, foi recheado de declarações sobre a seleção americana. Trae Young, Aaron Gordon, Fred VanVleet e Paul George também foram questionados sobre servir ao país natal.

No entanto, George condicionou sua participação com o desempenho do Los Angeles Clippers na próxima temporada. Da mesma forma, colocou sua saúde como prioridade. Os outros, em contrapartida, querem participar do torneio.

Vale lembrar que mobilização por astros da NBA com a seleção americana começou após o resultado ruim na Copa do Mundo de 2023. Os EUA terminaram apenas com a quarta posição. Isso porque perderam para a Alemanha nas semifinais. Posteriormente, na disputa pelo bronze, mais uma derrota. O Canadá superou o rival com grande atuação de Dillon Brooks.

“Estou orgulhoso da seleção da Copa do Mundo e de tudo o que eles fizeram para se classificar para Paris 2024. Estamos felizes com os interesse e entusiasmo no próximo verão. Então, estamos ansiosos para passar pelo processo de nomeação da equipe olímpica”, disse o diretor do Basquete dos EUA, Grant Hill após o Mundial.

