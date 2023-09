Kevin Durant discute com jogador da EuroLiga por jogo da NBA

A repercussão da Copa do Mundo FIBA deixou o mundo do basquete agitado. Os debates giram em torno da comparação entre o jogo nos EUA e no resto do planeta. Comentários polêmicos feitos pelo ex-astro da Universidade de UNC Greensboro, Kyle Hines, levaram a mais um capítulo na discussão. Kevin Durant não gostou de ver o jogador relacionar a NBA e a EuroLiga, respectivamente, a jogos de dificuldades diferentes.

“Quando eu tinha 22 anos, por exemplo, a minha visão de basquete era a NBA ou nada. Hoje, no entanto, eu tenho uma perspectiva muito maior com 37 anos. Diria que a NBA é uma partida de damas, enquanto a Europa é xadrez”, definiu Hines. Ele é atleta do Olimpia Milano (Itália) nesse momento.

O veterano chamou a atenção pelas suas ótimas estatísticas em quatro temporadas na NCAA. Anotou 18,2 pontos, 8,7 rebotes e 1,5 roubos de bola por jogo na época. Mas a sua carreira na NBA não vingou. Apesar de participações nas pré-temporadas de times como Orlando Magic e New Orleans Pelicans, ele nunca conseguiu uma vaga em um elenco. Por isso, fez uma carreira sólida na Europa.

Publicidade

O debate começou após a decepcionante atuação da seleção dos EUA no Mundial. A equipe perdeu para a Alemanha nas semifinais e ficaram sem medalha. A controvérsia aumentou quando o velocista dos EUA, Noah Lyles, cravou que os campeões da NBA não deveriam ser considerados campeões mundiais. A comparação de Hines, então, é só mais um episódio nesse debate.

Leia mais

“Eu assisto mais à Euroliga do que a NBA”, revela Luka Doncic

Eleito MVP da Euroliga, Sasha Vezenkov fecha com o Kings

Victor Wembanyama: “A NBA é menos física do que a Europa”

Publicidade

Embora a analogia de Hines possa gerar surpresa, a princípio, não foi o que causou a reação do craque. Afinal, são jogos bem diferentes mesmo. Kevin Durant ficou realmente revoltado quando um fã da Euroliga, nas redes sociais, sugeriu que Joel Embiid só faz 30 pontos por jogo na NBA. O exagero fez o ala falar.

“Caiam fora, cara. Vocês estão simplesmente loucos de acreditarem nisso”, disparou o atleta do Phoenix Suns.

Dificuldade

Jogadores como Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo já chegaram a comentar sobre a dificuldade de pontuar no basquete FIBA. Mas nenhum deles fez um juízo de valor entre os dois estilos de jogo. Pelo contrário, pois ambos são unânimes em dizer que a NBA é a melhor liga em termos de talento. O torcedor, no entanto, revoltou Durant ao dizer que “NBA é fácil, enquanto a Euroliga é difícil”.

Publicidade

A campeã mundial Alemanha, aliás, serve de comprovação da qualidade e pool de talentos da NBA. O melhor jogador da competição e líder da campanha foi o armador Dennis Schroder, que está no Toronto Raptors. Enquanto isso, o MVP da final, Franz Wagner, é um atleta do Orlando Magic.

As discussões entre as diferenças entre NBA e Euroliga não vão parar no comentário de Durant. A única coisa certa é o total contrário: os entusiastas do basquete vão seguir discutindo apaixonadamente os méritos de ambas as ligas nos próximos anos.

Publicidade

Veja aqui a discussão:

Fuck outta here lmao. Y’all are insane — Kevin Durant (@KDTrey5) September 23, 2023 Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA