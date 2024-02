Kevin Durant lidera e Suns vence Bucks

Liderado por Kevin Durant, o Phoenix Suns bateu o Milwaukee Bucks por 114 a 106 na rodada da NBA desta terça-feira (6). O astro anotou 28 pontos, com dez rebotes e dois tocos e foi fundamental na vitória do time de Arizona.

Além de Kevin Durant, o Suns contou com excelente atuação coletiva para vencer o Bucks. Devin Booker anotou 32 pontos no jogo, enquanto Bradley Beal contribuiu com 25 pontos, dez rebotes e três roubos de bola. Por fim, Jusuf Nurkic também conseguiu um duplo-duplo com dez pontos e dez rebotes.

Do outro lado, o Bucks viu Giannis Antetokounmpo tentar carregar o time à vitória. O grego anotou 34 pontos, dez rebotes e seis assistências. Sem Damian Lillard e com Khris Middleton lesionado no primeiro quarto, o time de Milwaukee teve Malik Beasley como segunda opção ofensiva. O ala anotou 22 pontos, mas foi pouco para evitar a derrota.

Leia mais

O jogo foi equilibrado, com as duas equipes indo para o intervalo com apenas um ponto de diferença. Então, no terceiro quarto os donos da casa tomaram a frente da partida. Booker anotou 16 pontos e deu uma sólida vantagem ao Suns.

Já no último quarto, o Bucks tentou voltar ao jogo, mas Kevin Durant e Bradley Beal conseguiram manter a vantagem do Suns.

Essa foi a quarta vitória consecutiva do Suns no Footprint Center. Com o triunfo, o time de Arizona segue na sexta posição da Conferência Oeste. O Bucks, por sua vez, perdeu pela segunda vez seguida e figura em terceiro no Leste.

(33-18) Milwaukee Bucks 106 x 114 Phoenix Suns (30-21)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 34 10 6 0 0 Malik Beasley 22 4 2 0 0 Pat Connaughton 12 6 6 0 0 Cameron Payne 11 4 3 2 0 Jae Crowder 10 6 3 2 1

Três pontos: 13-40; Beasley: 6-14

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 32 1 4 0 0 Kevin Durant 28 10 1 1 2 Bradley Beal 25 10 3 3 0 Jusuf Nurkic 10 10 4 2 0 Grayson Allen 8 3 3 1 1

Três pontos: 8-28; Beal: 2-8

(23-27) Houston Rockets 129 x 132 Indiana Pacers (29-23)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 30 3 1 2 0 Dillon Brooks 23 3 4 1 0 Alperen Sengun 20 10 6 1 0 Jabari Smith Jr. 20 9 0 0 0 Amen Thompson 13 13 6 0 3

Três pontos: 12-25; Green: 3-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 29 4 4 1 0 Myles Turner 21 3 2 1 2 Tyrese Haliburton 18 2 7 1 2 TJ McConnell 17 3 4 1 0 Buddy Hield 12 3 6 0 0

Três pontos: 15-32; Siakam: 4-6

(18-33) Memphis Grizzlies 113 x 123 New York Knicks (33-18)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Vince Williams Jr. 19 3 5 1 0 GG Jackson 16 5 1 1 2 David Roddy 15 3 3 0 0 Trey Jemison 12 7 2 0 2 Jacob Gilyard 12 3 4 0 1

Três pontos: 21-37; Gilyard: 4-6

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Donte DiVincenzo 32 5 5 3 1 Jalen Brunson 27 3 8 3 0 Isaiah Hartenstein 17 8 3 2 3 Precious Achiuwa 17 5 3 3 1 Josh Hart 10 10 4 0 0

Três pontos: 11-27; DiVincenzo: 4-9

(27-24) Orlando Magic 95 x 121 Miami Heat (27-24)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 23 9 7 2 0 Wendell Carter Jr. 15 6 3 0 0 Franz Wagner 13 7 3 2 0 Markelle Fultz 13 1 4 1 1 Joe Ingles 9 1 1 0 0

Três pontos: 10-35; Wagner: 1-7

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 23 8 8 3 0 Terry Rozier 18 6 7 1 0 Bam Adebayo 14 8 3 0 1 Tyler Herro 14 3 4 0 0 Josh Richardson 13 5 1 2 0

Três pontos: 13-36; Love: 1-7

(28-23) Dallas Mavericks 119 x 107 Brooklyn Nets (20-30)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 36 2 5 2 0 Luka Doncic 35 18 9 2 1 Tim Hardaway Jr. 14 7 3 0 0 Josh Green 12 2 3 0 0 Maxi Kleber 7 2 3 1 0

Três pontos: 19-43; Irving: 6-10

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 28 1 4 2 0 Royce O’Neale 18 6 2 0 0 CamThomas 16 8 8 1 0 Nic Claxton 9 11 2 0 5 Ben Simmons 9 9 7 1 0

Três pontos: 12-33; Bridges: 5-11

(35-16) Minnesota Timberwolves 123 x 129 Chicago Bulls (24-27)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 38 12 5 2 1 Karl-Anthony Towns 33 5 3 1 2 Jaden McDaniels 13 1 3 1 0 Rudy Gobert 12 16 1 1 1 Naz Reid 10 4 2 1 0

Três pontos: 20-45; Towns: 7-16

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 33 5 7 1 0 DeMar DeRozan 33 3 5 4 0 Nikola Vucevic 24 6 2 0 4 Andre Drummond 16 16 0 0 4 Alex Caruso 3 9 6 2 4

Três pontos: 12-30; White: 7-13

(35-16) Oklahoma City Thunder 117 x 124 Utah Jazz (26-26)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 28 4 7 1 1 Jalen Williams 26 5 5 1 0 Chet Holmgren 22 8 3 3 4 Luguentz Dort 10 1 1 1 1 Josh Giddey 8 3 2 0 1

Três pontos: 19-37; Holmgren: 4-6

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 33 11 2 1 0 John Collins 22 9 0 0 1 Keyonte George 16 2 5 1 1 Jordan Clarkson 12 2 2 2 0 Kelly Olynyk 10 4 7 0 0

Três pontos: 14-35; Markkanen: 5-7

