“Kevin Durant será considerado melhor que LeBron James”, crava ex-jogador da NBA

Inegavelmente, Kevin Durant e LeBron James estão entre os maiores jogadores da história da NBA. Mas, vez ou outra, o debate sobre quem é melhor vem à tona. Agora, quem resolveu opinar sobre o assunto foi um ex-jogador da liga. Durante participação no programa Gil’s Arena, de Gilbert Arenas, Rashad McCants deu um veredito ousado.

“Acho que os verdadeiros jogadores sabem que Kevin Durant será considerado um jogador de basquete melhor que LeBron James. Mas isso, ao final de suas carreiras, não agora. Quando você olha para LeBron, Steph [Curry] e KD, a promoção dos dois primeiros é ampla. A do KD, por sua vez, é estreita. Não sei se ele [KD] está apresentável e comercializável, mas os outros dois têm mais comerciais”, afirmou o ex-armador do Minnesota Timberwolves, que também atuou pelo Uberlândia, no NBB de 2013/14.

Host do programa, Arenas concordou com McCants. Para o ex-astro do Washington Wizards, a mídia é culpada pela lacuna no legado entre os astros. Ele destacou, sobretudo, a saída de Durant do Oklahoma City Thunder para o Golden State Warriors. Muitos fãs e analistas da NBA criticam até hoje essa decisão do ala.

“A mídia acabou com o legado de Durant quando ele deixou o Thunder. Do mesmo modo, LeBron foi atacado quando assinou com o Miami Heat”, pontuou Arenas.

Why is Kevin Durant not viewed as highly as he should be in history? Gil's Arena 🏟️ breaks it down and comes to KD's defense. pic.twitter.com/U8OfUGJNie — Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) November 21, 2023 Publicidade

No Warriors, Durant fez parte de um dos maiores times da história. Foi bicampeão da NBA e duas vezes eleito MVP das finais. Ou seja, foi protagonista.

Apesar disso, suas conquistas por Golden State não são valorizadas. O ex-jogador e analista da TNT, Charles Barkley, por exemplo, disse que Durant optou pelo caminho mais fácil para ser campeão. Afinal, era o time de Curry. Sem Durant, o camisa 30 conquistou outros dois títulos da NBA pelo Warriors.

Mas, antes de Durant, LeBron também foi alvo de críticas. Após vários insucessos nos playoffs, o ala deixou o Cleveland Cavaliers para “montar” um Big Three no Heat, em 2010. Ao lado de Dwyane Wade e Chris Bosh, LeBron conseguiu seus primeiros títulos na NBA. Assim como Durant, foi bicampeão e duas vezes MVP das finais.

No entanto, LeBron conquistou outros dois títulos, um após voltar ao Cavs e outro pelo Los Angeles Lakers. Sempre como protagonista. Dessa forma, as críticas por ter trocado Cleveland por Miami desapareceram.

O mesmo não aconteceu com Durant. Desde a sua saída do Warriors, ele não chegou sequer às finais da NBA. Sua passagem pelo Brooklyn Nets foi um fiasco. Não pelo desempenho individual, mas pelos problemas do time, que ainda tinha os problemáticos Kyrie Irving e James Harden.

Agora, no Phoenix Suns, ele vai em busca do terceiro título da liga. Para isso, o camisa 35 conta com a ajuda de outros dois astros, Devin Booker e Bradley Beal. Portanto, caso seja campeão em Phoenix, Durant deverá ser mais valorizado.

Velhos amigos

Há um mês, Kevin Durant e LeBron James voltaram a se enfrentar na NBA depois de quase cinco anos. Na ocasião, o Lakers bateu o Suns por 100 a 95. Em quadra, os veteranos não decepcionaram. Afinal, LeBron comandou a virada dos angelinos no último período. Durant, por sua vez, foi o cestinha da partida, com 39 pontos.

Na coletiva pós-jogo, LeBron, acima de tudo, celebrou o reencontro com o ala do Suns. Eles são amigos há 17 anos, mas nunca atuaram no mesmo time na NBA.

“Tivemos tantas batalhas e não nos restam muitos confrontos. Não tenho certeza de quantos duelos nos restam. Então, você nunca vai querer dar o jogo como certo quando enfrenta um jogador tão bom. Kevin é um dos melhores que já jogou este jogo. É sempre um prazer. Enfim, é divertido enfrentá-lo”, afirmou o astro do Lakers.

Questionado sobre o reencontro com o amigo, Durant rasgou elogios a LeBron. O astro do Suns destacou, sobretudo, a inteligência de James em quadra.

“Ele é alguém com quem você apenas se compara. Se você pudesse realizar algumas das coisas que ele fez, você estaria se saindo muito bem. Hoje, por exemplo, ele estava praticamente treinando a equipe sobre como proteger certas ações. Isso é o que LeBron tem feito durante toda a sua carreira. É sempre uma batalha enfrentar jogadores com um alto QI de basquete”, disse Durant.

Em temporada regular, os astros já se enfrentaram 37 vezes. LeBron leva a melhor, com 22 vitórias. Mas, nos playoffs, Durant tem vantagem. Afinal são nove triunfos em 14 duelos da pós-temporada.

Os feitos de Kevin Durant e LeBron James

LeBron James: tetracampeão da NBA e quatro vezes MVP das finais (2012, 2013, 2016 e 2020), quatro vezes eleito MVP da NBA (2009, 2010, 2012 e 2013), maior pontuador da história da NBA, 19 vezes All-Star, 19 vezes eleito para os times ideais da temporada, seis vezes eleito para os times ideais de defesa, calouro do ano (2004), cestinha da temporada (2008), líder em assistências da temporada (2020), bicampeão olímpico pela seleção dos EUA (2008 e 2012). Médias na NBA: 27,2 pontos, 7,5 rebotes, 7,3 assistências, 1,5 roubo de bola, 0,8 toco, 50,5% nos arremessos de quadra, 34,5% nas bolas de três pontos.

Kevin Durant: bicampeão da NBA e duas vezes MVP das finais (2017 e 2018), MVP da NBA (2014), 11º maior pontuador da história da NBA, 13 vezes All-Star, dez vezes eleito para os times ideais da temporada, novato do ano (2008), quatro vezes cestinha da temporada (2010, 2010, 2012 e 2014), duas vezes no grupo dos 50-40-90 (2013 e 2023), tricampeão olímpico pela seleção dos EUA (2012, 2016 e 2020), campeão mundial pela seleção (2010). Médias na NBA: 27,3 pontos, 7,1 rebotes, 4,3 assistências, 1,1 roubo de bola, 1,1 toco, 49,9% nos arremessos de quadra, 38,6% nas bolas de três pontos.

Prestes a completar 39 anos, LeBron segue mostrando um desempenho notável em quadra. Tem médias de 25,7 pontos, 8,1 rebotes e 6,6 assistências. Além disso, está acertando 41% das bolas de três e quase 59% dos arremessos de quadra. Tudo isso em sua 21ª temporada na liga.

Aos 35 anos, Durant também continua fazendo estragos. Afinal suas médias, em 2023/24, são de 31,4 pontos, sete rebotes e 5,7 assistências. Os aproveitamentos, então, são ainda mais incríveis: 53,5% nos arremessos de quadra e 50,8% nas bolas de três.

