Kevin Durant relembra polêmica com Draymond Green: “Fiquei muito irritado”

Kevin Durant relembrou a célebre briga com Draymond Green em uma derrota na temporada regular de 2018/19 para o Los Angeles Clippers. O astro foi o convidado do podcast All The Smoke, dos ex-jogadores Matt Barnes e Stephen Jackson. Barnes, inclusive, foi companheiro de ambos no Warriors de 2016/17.

A partida aconteceu em novembro de 2018, começo de temporada, mas Stephen Curry não jogou. Então, o Golden State Warriors perdeu o jogo na prorrogação, mas o que marcou foi a última posse bizarra de Draymond Green, no tempo regulamentar. O ala-pivô, afinal, não passou a bola para Durant ou Klay Thompson, e tentou resolver sozinho. Como resultado, cometeu um turnover que irritou os companheiros. A partida foi para o tempo extra, e Los Angeles venceu por 121 a 116.

Publicidade

Kevin Durant & Draymond Green get into a heated exchange after Draymond failed to get a shot off at the end of regulation during the Warriors loss to the Clippers. pic.twitter.com/uYROz4bld1 — Ballislife.com (@Ballislife) November 13, 2018

Publicidade

“Eles erraram a jogada. Eu ia pegar o rebote, mas ele veio e pegou. Tudo bem”, começou Durant. “Ainda assim, eu pensei que ele só iria correr a quadra e passar a bola para que eu pudesse fazer o arremesso final. É o que todos no time imaginavam que ia acontecer. Mas foi diferente. Eu fiquei meio que chocado. Antes de tudo, eu só vi a coisa toda se desenrolando e me perguntei sobre o que ele estava fazendo, o que estava pensando. E, por fim, ele perdeu a bola”, conta o astro, hoje no Phoenix Suns.

“Eu estava muito confuso, acima de tudo, porque ele nunca tinha feito nada disso antes. Vocês sabem do que estou falando. Ele é um dos jogadores mais inteligentes desse jogo. À primeira vista, todo mundo estava nessa mesma “confusão” no banco. Ninguém entendeu aquele lance”, completou.

Publicidade

Leia mais!

“Tudo explodiu, então, quando voltamos ao banco de reservas no pedido de tempo. Draymond estava gritando com todo mundo. Afinal é uma característica dele. Mas, na real, a sensação geral foi, ‘com quem você está gritando? Olha o que você acabou de fazer, e você quer gritar agora que vamos perder o jogo?’ Não pareceu certo”, reiterou Durant.

Durant, então, seguiu expondo seu ponto de vista sobre a discussão. De acordo com o astro, ele não foi o único que se irritou com a decisão tomada por Green em quadra.

“Acho que, por fim, essa gritaria me deixou bravo. Falamos coisas não muito legais sobre ele não ter me passado a bola. Até o Klay Thompson ficou bravo na hora. Vocês podem imaginar o que é o Klay ficar bravo”, brincou o astro.

Publicidade

“Toda essa situação me colocou num ‘loop’ de isolamento dentro do elenco. Eu senti, sobretudo, que ninguém ligou de fato para a questão. Poderíamos ter conversado sobre isso, passado por cima. Era o que eu queria. Afinal, era um dos momentos mais importantes de toda a dinastia. Porém, senti como se tudo fosse jogado para debaixo do tapete, e aí me isolei”, admitiu o jogador.

Versão de Green

Em entrevista a Colin Cowherd, jornalista da Fox Sports, em 2022, Draymond Green disse que Kevin Durant errou ao deixar o Golden State Warriors.

“Kevin errou quando decidiu ir embora, mas não pelo motivo que todos imaginam. E digo isso porque conheço o homem. Basquete é a coisa mais importante em sua vida, em suma. É o que mais lhe importa neste mundo. Então, foi um erro porque ele podia simplesmente entrar em quadra e jogar quando estava conosco. E isso é o que sempre quis”.

Publicidade

Green ainda disse que o ala é um irmão para ele, e que torcia pelo sucesso do astro no Brooklyn Nets, time de Durant na época.

“Kevin é um irmão para mim, antes de tudo. Pode falhar ou ser bem-sucedido em ganhar um título em Brooklyn, mas isso não me importa. Afinal, não está provado que não pode. Leva tempo para construir um time campeão, então ainda há muito tempo para isso. Seu erro foi uma decisão para sua vida porque todos buscamos a felicidade, no fim das contas”, finalizou o especialista defensivo.

Publicidade

Os astros têm uma relação dúbia, certamente. Eles conquistaram a medalha de ouro das Olimpíadas de Tóquio de 2020, mas também já trocaram “farpas” no Twitter.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp