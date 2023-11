Kevin Garnett: “Jordan Poole não deveria estar na NBA”

Apesar das expectativas, o começo da temporada da NBA de Jordan Poole não tem sido bom, e Kevin Garnett falou sobre o assunto. Um dos maiores alas-pivô da história do jogo, Garnett ficou revoltado com a postura do armador até aqui. O Washington Wizards venceu apenas dois de 14 jogos em 2023/24, enquanto Poole está longe de ser um destaque.

O comentário foi ao ar em seu podcast com Paul Pierce, The Ticket and The Truth. O ídolo de Boston Celtics e Minnesota Timberwolves não poupou palavras ao falar do que viu até aqui do jogador de 24 anos. Afinal, foi um dos grandes defensores do atleta.

“Irmão, você assistiu Jordan Poole na NBA este ano?”, perguntou Garnett. “Não é nem de longe o que eu esperava, estou arrasado, cara. Ele quer ser tudo, menos um jogador de basquete. Não sei se você chegou a ver um vídeo em que ele não está prestando atenção no técnico durante um tempo. Tipo, você acima de tudo, não está sendo um líder para esse time, rapaz”, afirmou.

“Depois disso, você acha que alguém vai te ouvir. Ninguém está te ouvindo. Você vai mandar um desses caras entrarem na quadra e se doarem pelo time, e eles vão olhar para você com deboche. O que esse cara está me pedindo para fazer? Vai ser assim. Você não faz a sua parte”, esbravejou.

O vídeo ao qual Garnett se refere é um que viralizou há algumas semanas. Nele, um torcedor filma uma reunião em um pedido de tempo no jogo do Wizards contra o Brooklyn Nets. Poole não presta atenção no que está acontecendo e nas orientações do treinador Wes Unseld Jr. Por fim, Poole tenta dar uma última olhadinha em uma cena hilária, mas que obviamente gerou críticas por sua falta de foco.

Esse vídeo virou até tema em coletiva de imprensa, e Poole minimizou a questão.

“Eu vi isso. Honestamente, eu não sei como alguém na arquibancada pode fazer esse tipo de comentário e isso se transformar em uma verdade. É claro que eu vi qual era a jogada. Só voltei para ter certeza do que aconteceria, uma pergunta, sobretudo, normal. Então, é uma coisa super normal, foi um pedido de tempo e uma reunião como qualquer outra”, afirmou Poole.

Mais críticas de Garnett

Em determinado momento do papo, Paul Pierce disse que o camisa 13 ficou dizendo que era campeão da NBA e afins, e Garnett voltou a esbravejar.

“Campeão? Mas ele não está agindo assim. Você fica mostrando o dedo para dizer que tem um anel, no entanto não consegue criar um ambiente de campeão no seu time. Foi isso que você aprendeu no Golden State Warriors? Não, não foi. Afinal, aqueles caras que estão lá são profissionais. Então, nada disso que ele faz é bom. Não é de quem deveria estar na liga. Você fez todo aquele drama, saiu para tentar algo novo e é assim que você quer fazer funcionar?”, questionou.

“É por isso que caras como esse não devem pertencer a nossa liga. Ele apenas não deveria estar na NBA. Eu não quero que meu filho admire alguém assim. Você não deveria desrespeitar o jogo, desrespeitar a posição de líder. E ainda quer dizer que esse é o time dele, quase que uma piada”, concluiu.

Em 29.5 minutos por jogo, as médias de Poole são de 17.1 pontos, 3.4 assistências e 2.6 rebotes. Além disso, ele soma 39.5% nos arremessos de quadra e apenas 29.3% nas bolas de três.

Porém, é no impacto em quadra que as coisas estão ainda piores. Washington é derrotado por uma média superior a 14 pontos nos minutos do armador. A pior marca de um jogador que tenta pelo menos 15 arremessos por jogo em 2023/24.

