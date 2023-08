Kevin Garnett critica e exige mudança de LeBron James e Kevin Durant

As carreiras esportistas estão cada vez mais longas, mas o tempo é o único invicto das quadras e campos. Ou seja, por mais que um atleta se esforce, a idade chega. O fim é inevitável. Mas, na tentativa de alongar o tempo de atuação, os jogadores precisam adaptar e reduzir os seus papeis. Para a lenda Kevin Garnett, esse é o momento que vivem os craques LeBron James e Kevin Durant.

“Chegou a hora de LeBron e Kevin jogarem mais sem a bola e espaçarem a quadra. Entregam as posses nas mãos desses dois caras e esperam que criem algo, afinal, há duas décadas. Eles não podem, então, jogar um pouco sem a bola? Só deixem ambos no corners, sem pressão e permitam que os mais jovens criem arremessos livres para os dois”, avaliou o ídolo, em seu podcast.

Durant e James, realmente, são dois dos melhores jogadores de todos os tempos. Mais do que isso, foram uma das referências de equipes campeãs da NBA. Mas é impossível negar a passagem do tempo para ambos. O ala do Los Angeles Lakers vai completar 39 anos antes do fim de 2023. O astro do Phoenix Suns até é mais jovem, com 34 anos, mas sofre com lesões cada vez mais constantes.

“Esses caras fizeram um ótimo trabalho, mas estão em um outro momento de suas carreiras. LeBron já foi um ‘faz tudo’ por 20 anos e ainda está nessa posição. Kevin acerta um arremesso incrível e todos ficam de boca aberta, mas nem pensamos no quão difícil é fazer isso. Jogo após jogo. Alguma coisa, certamente, precisa mudar aí”, sentenciou o integrante do Hall da Fama.

Responsabilidade

É normal que os times ainda vejam LeBron James e Kevin Durant como referências. Ambos ainda atuam em alto nível e, além disso, impõe respeito entre os colegas de liga. Muitos atletas jovens, por exemplo, veem ambos como as suas inspirações no esporte. Garnett, no entanto, vê a recente chegada de Durant ao Suns como uma prova das expectativas surreais que esses veteranos ainda carregam.

“Eu não acho que a responsabilidade em Phoenix seja de Kevin. Aliás, não acredito ter sido justo colocarem tanta pressão em cima dele assim que chegou. Afinal, é o time de Devin agora. Todos os outros jogadores do elenco precisam simplesmente o apoiar. E tudo o que Kevin quer é jogar com mais espaço porque os adversários ‘dobram’ em Devin”, argumentou o campeão pelo Boston Celtics.

No caso do Lakers, enquanto isso, Garnett acha que a inversão de papeis já passou da hora de acontecer internamente. A responsabilidade está com Anthony Davis. “LeBron já fez Anthony melhor, então é a hora de Anthony facilitar a vida e fazer LeBron melhor. Até quando ele vai ter que fazer tudo? Pega o rebote, leva a bola, chama a jogada, bate o marcador… não dá”, reclamou o ex-ala-pivô.

Kevin Durant

Colega de podcast de Garnett, Paul Pierce possui uma visão um pouco diferente em relação a um dos jogadores. É difícil contestar que James à beira dos 40 anos, por exemplo, cumpra uma função pouco realista. Mas, no caso de Durant, ele não vê a situação bem assim. É verdade que as lesões vêm se acumulando, mas, para o ex-jogador, o ala ainda tem idade e desempenho para comandar.

“Kevin ainda está no auge da carreira, cara. Ele marca 30 pontos por partida, então acho que é cedo demais para pensar assim. Quem você acha que vai ser o cestinha de Phoenix na próxima temporada? Digo isso porque quero fazer uma aposta com você, KG. Kevin ainda pode fazer isso”, ponderou o ex-jogador.

