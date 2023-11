Kevin Garnett se rende e elege LeBron James como melhor da história

Quem é o melhor jogador de basquete da história? Essa é uma daquelas perguntas que qualquer fã do esporte tem uma opinião, certamente. E, se é assim entre quem nunca jogou na NBA, então imagine quem esteve em quadra e enfrentou os principais ícones da liga. Kevin Garnett foi um dos ídolos que encararam tanto LeBron James, quanto Michael Jordan. Mas a sua opinião nessa disputa vai além do que viu em quadra.

“LeBron é a minha escolha para melhor jogador de todos os tempos por causa de tudo. Não é só um grande jogador, mas um homem de negócios incrível e tudo o mais. Ele é uma visão a inspirar todos os homens negros. É um bilionário que tem as suas marcas e, com isso, estabelece o padrão do que podemos ser. É a imagem do sucesso para nós”, cravou o ex-ala-pivô, em entrevista ao analista Stephen A. Smith.

Garnett acompanhou o fim da carreira de Jordan em quadra, mas, contra James, teve uma rivalidade duradoura. Ambos se enfrentaram algumas vezes, por exemplo, em séries de playoffs do Leste. O ala-pivô atuava pelo Boston Celtics, enquanto o ala vestia a camisa de Cleveland Cavaliers e Miami Heat. Ambos no auge. Foi uma relação áspera em quadra, mas que ficou no passado.

“Nós fomos adversários, jogamos um contra o outro por muito tempo, mas não é uma questão pessoal. Afinal, isso já passou. A verdade é que nunca vimos um jogador com seu tamanho, da sua altura e corpo, armar uma equipe do jeito que faz. Assisto como um fã e, por isso, dou-lhe o crédito que merece. E só tenho a bater palmas para esse cara”, reverenciou o integrante do Hall da Fama.

Longevidade

Os argumentos em favor de LeBron James na comparação com Michael Jordan passam, a princípio, bastante por recordes para Kevin Garnett. É um reflexo de sua longevidade, antes de tudo. O astro, afinal, desafia a noção de tempo como um jogador da NBA de 39 anos e duas décadas temporadas de carreira. Agora, enquanto olha de fora da quadra, o lendário ala-pivô consegue entender o significado dessa longevidade.

“Eu observo James de outra perspectiva desde que parou de jogar, pois vejo coisas que eu nunca testemunhei nesse esporte. A gente nunca viu um jogador de 39 anos, para começar, fazer o que ele faz. Você sabe que ter 39 anos de idade e tentar jogar não é qualquer besteira. Esse cara deve ter acesso a algum negócio que não vimos antes”, brincou o veterano.

Smith é um notório defensor de Jordan como o melhor jogador de todos os tempos ao longo dos anos. Mas admite que a diferença já não é tão grande quanto já foi. “Você sabe como me sinto sobre Michael. Eu idolatro o homem, mas estou assistindo aos últimos jogos de LeBron e o negócio ficou apertado, cara. Esse cara está na 21a temporada e… o que diabos está acontecendo?”, exclamou o comentarista.

Nova geração

Ter LeBron James como o melhor jogador de todos virou uma “bandeira” entre diversos jogadores da atual e nova geração. Mas é verdade que muitos deles não viram ou até mesmo acompanharam Jordan. Isso torna-se, então, uma forma de reafirmar o jogo da atualidade. No entanto, entre os ex-jogadores mais antigos, alguns nomes importantes já começaram a “virar a casaca” também.

“Acho que, no fim das contas, LeBron vai ser considerado o melhor da história. Quando você olha os seus números e recordes, é algo sem precedentes. Além disso, o que fez dentro e fora de quadra é marcante. É preciso colocar o pacote inteiro na balança e, assim, ele vira o maior de todos os tempos”, opinou o ex-armador Jason Kidd.

