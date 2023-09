Kevin Porter, do Houston Rockets, é preso por agredir jogadora

O armador Kevin Porter, do Houston Rockets, foi preso nesta segunda-feira após agredir sua namorada, Kysre Gondrezick, jogadora da WNBA. De acordo com a rede ABC News, ele segue sob custódia no 17° distrito policial. O caso ocorreu no Millennium Hotel, que fica na região da Times Square, em Nova York.

Segundo relatos da ABC, Porter voltou ao hotel na manhã de hoje e ficou lá por cerca de uma hora. Então, o atleta agrediu e tentou estrangular Gondzrezick. Seguranças invadiram o quarto após gritos e pedidos de socorro, mas o jogador estaria “incontrolável”. Assim, a polícia o prendeu logo ao chegar no local. Ela foi para o hospital e teria várias lesões, além de uma fratura.

Entretanto, não é a primeira vez que Kevin Porter tem atitudes violentas. Em janeiro de 2021, por exemplo, ele teve um surto por conta de seu armário no Cleveland Cavaliers. Na época, o Cavs mudou sua posição dentro do vestiário para um lugar onde ficavam jogadores novatos ou com poucos minutos. Porter não se conteve e começou a discutir com o então GM Koby Altman. Depois, ele começou a atirar comida para todos os lados, aos gritos.

Em seguida, o técnico JB Bickerstaff tentou intervir, mas a situação era “caótica” e “difícil de entender”. Dias depois, o Cavs o negociou para o Houston Rockets.

“Nós estamos em processo de recebimento de informações sobre Kevin Porter”, afirmou o comunicado do Rockets, sem citar a jogadora. “Nós não temos nenhum comentário no momento”.

Agente livre na WNBA, Kysre Gondrezick atuou pelo Indiana Fever na temporada 2021. No entanto, a equipe o dispensou. Depois, ela chegou a fechar com o Chicago Sky, mas não ficou para a temporada 2022. Ela é filha de Grant Gondrezick, que jogou na NBA pelo Phoenix Suns e Los Angeles Clippers nos anos 80.

Kevin Porter pode deixar o Rockets

E os rumores de que Kevin Porter pode deixar o Houston Rockets já vinham aparecendo recentemente. O time texano contratou Fred VanVleet para a posição de armador, enquanto selecionou Amen Thompson no Draft. Então, já havia a chance de ele sair, pois teria menos tempo de quadra na próxima temporada.

Entretanto, o fato pode atrasar qualquer tipo de negociação. Vale lembrar que, por conta da agressão e prisão, Porter deve ser suspenso na NBA.

Kevin Porter estendeu seu contrato no último ano e vai receber US$82.5 milhões até 2027. Trigésima escolha do Draft de 2019, ele obteve médias de 19.2 pontos, 5.7 assistências e 5.3 rebotes, enquanto acertou 36.6% dos arremessos do perímetro na temporada 2022/23 da NBA.

