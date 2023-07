Keyonte George, calouro do Jazz, impressiona em vitória sobre o Clippers

Keyonte George, décima sexta escolha do Draft, liderou o Utah Jazz em vitória sobre o Los Angeles Clippers por 105 a 99. O ala-armador somou 33 pontos, dez assistências e converteu seis cestas de três. Enquanto isso, Ochai Agbaji registrou 21 pontos, nove rebotes e cinco passes decisivos. Pelo Clippers, Xavier Moon, com 26 pontos e quatro rebotes, foi o principal destaque.

Apesar de converter seis das 15 tentativas do perímetro, Keyonte George deu ao Jazz várias oportunidades ofensivas diante do Clippers. Mas ele só não foi o maior cestinha da noite porque Orlando Robinson fez 36 pelo Miami Heat na vitória sobre o Boston Celtics por 99 a 88. Por outro lado, Jordan Walsh fez 18 pontos e pegou cinco rebotes para Boston.

Bennedict Mathurin e Isaiah Jackson que fazem parte da rotação principal do Indiana Pacers, lideraram na vitória sobre o Washington Wizards por 91 a 83. Mathurin foi o cestinha, com 27 pontos e ainda pegou cinco rebotes, enquanto Jackson somou 21 pontos, 14 rebotes e três bloqueios. Já o calouro Jarace Walker, acertou somente três das 13 tentativas. No entanto, ele preencheu as estatísticas com oito pontos, 13 rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e três tocos.

Por outro lado, Johnny Davis liderou Washington com 17 pontos e cinco rebotes. Bilal Coulibaly também não teve uma boa performance no ataque, acertando apenas quatro de suas 13 tentativas (nove pontos).

Cason Wallace liderou o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Dallas Mavericks por 91 a 80. Wallace converteu seis das dez tentativas de três para terminar com 20 pontos, enquanto Chet Holmgren registrou 16 pontos e dez rebotes. Por outro lado, Jaden Hardy foi o cestinha do Mavs, com 24 pontos e ele ainda pegou seis rebotes.

O Philadelphia 76ers superou o New York Knicks por 110 a 101. Jaden Springer, com 23 pontos, foi o melhor do Sixers, enquanto Javonte Smart somou 17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Pelo Knicks, DaQuan Jeffries fez 20 pontos e pegou sete rebotes, mas a equipe ainda contou com Charlie Brown Jr., que esteve sempre na área pintada para registrar 17 pontos, seis rebotes e três roubos de bola.

Com Jalen Duren e James Wiseman como titulares, o Detroit Pistons bateu o Orlando Magic por 89 a 78. Enquanto Wiseman somou 16 pontos e 12 rebotes, Duren ficou com 17 pontos e oito rebotes. Quinta escolha do Draft, Ausar Thompson fez sete pontos, mas pegou nove rebotes e bloqueou três arremessos em 27 minutos. Pelo Magic, Kevon Harris liderou com 21 pontos e seis rebotes.

Já os calouros Anthony Black e Jett Howard tiveram performances bem diferentes. Black registrou 17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Por outro lado, ele cometeu sete erros de ataque. Já Howard, errou dez de seus 13 arremessos para concluir com oito pontos e quatro assistências.

O Milwaukee Bucks bateu o Phoenix Suns por 84 a 75, com 20 pontos e seis rebotes de MarJon Beauchamp. Toumani Camara, escolha de segunda rodada do Suns, foi o grande nome da equipe do Arizona. Ele ficou com 20 pontos e oito rebotes

Yago dos Santos fora

Sem o brasileiro Yago dos Santos, o Chicago Bulls não conseguiu segurar o Memphis Grizzlies. Kenny Lofton Jr somou 23 pontos, quatro rebotes e três bloqueios, enquanto Jake LaRavia ficou com 15 pontos, quatro rebotes e três tocos. Pelo Bulls, Javon Freeman-Liberty registrou 24 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Memphis venceu por 87 a 80.

