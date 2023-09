Khris Middleton revela a verdade sobre comentários de Giannis Antetokounmpo

A estrela do Milwaukee Bucks, Khris Middleton, não se abalar pelos recentes comentários feitos por Giannis Antetokounmpo sobre seu futuro com o time. O ala veterano, afinal, revelou à ESPN que vê isso como algo rotineiro. Então, acredita que seja uma maneira do astro desafiar e motivar a equipe a se manter competitiva.

“Acho que isso é algo que ele diz quase todos os anos quando as negociações de renovação de contrato surgem. Isso não me afeta pessoalmente. Não acho que nos afete como equipe. Então, acho que isso é algo que ele diz quase todos os anos que surge nas negociações de extensão de contrato”, disse o camisa 22.

Khris Middleton enfatizou que a equipe deseja que Giannis Antetokounmpo permaneça em Milwaukee.

“Sempre o queremos de volta, com certeza. Queremos que esse cara fique porque ele é um dos melhores jogadores do mundo. Além disso, é um dos melhores jogadores da história da franquia. Então, quando ele fala coisas assim, acho que ele só quer desafiar o time para continuar nos colocando em condições de ganhar campeonatos”, reforçou.

Os comentários de Antetokounmpo surgem após a eliminação para o Miami Heat na primeira rodada dos playoffs. Como resultado, Milwaukee demitiu o técnico Mike Budenholzer e trouxe Adrian Griffin. Por outro lado, renovou os contratos de Middleton e Brook Lopez, ambos com status de agente livre irrestrito.

Middleton reconheceu que a mudança era esperada após a eliminação decepcionante nos playoffs. Assim, admitiu seu futuro também esteve incerto com a franquia. Ele reconheceu que algo precisava mudar para que a equipe voltasse a brigar por título.

“Eu também era um agente livre e estava saindo de duas lesões. Então, eu não sabia conseguiria seguir em frente. Acho que dessa vez foi Budenholzer. Sua demissão nos pegou um pouco de surpresa, mas acho que sabíamos que algo iria acontecer. Algo teria que mudar para chegarmos ao próximo nível como equipe, como franquia”, completou.

Aos 30 anos, Middleton acredita que ele outros astros da equipe como Jrue Holiday e Brook Lopez, ainda podem competir por título nas próximas temporadas. Além disso, expressou a esperança de que Holiday assine uma extensão, enfatizando sua importância para o sucesso futuro da equipe.

Eu sei que Jrue é um cara que ainda tem muito gás. Não importa sua idade. Ele é igual a Brook. Assim, espero que esteja animado para voltar, para assinar uma extensão e ficar conosco por mais alguns anos. Porque sinto que temos uma equipe que pode continuar jogando e competindo.

Apesar da saída do treinador campeão em 2021, o Bucks mantive a base do seu elenco nos últimos anos. Portanto, ainda é tido como um dos principais candidatos ao título em 2023/24. No entanto, Antetokounmpo roubou a cena ao longo da offseason quando admitiu que poderia deixar a franquia caso pare de brigar por título.

No fim de agosto, o duas vezes MVP deu uma declaração que deixou a franquia em alerta.

“A questão real é que não vou estender meu contrato com o Bucks no próximo ano, porque os números não fazem sentido”, afirmou Giannis Antetokounmpo. “Mas no próximo ano, na outra offseason, pode fazer sentido para as duas partes. Ainda assim, eu não sei”, disparou.

