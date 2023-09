Klay Thompson pode jogar pela seleção de Bahamas

Recentemente, o time de Bahamas ganhou reforços importantes vindos da NBA e Klay Thompson pode ser o próximo a vestir a camisa da seleção caribenha. Durante um evento comercial nas Filipinas, o astro do Golden State Warriors indicou a possibilidade de defender o país da América Central no torneio pré-Olímpico.

“Quando chegar a hora, vou considerar seriamente esse assunto. Isso pelo que as Bahamas significaram para a família Thompson. Especialmente para meu pai”, explicou o craque.

Klay Thompson colocou seu pai, Mychal Thompson, como ponto importante na possível decisão de defender a seleção das Bahamas. O ex-jogador da NBA, afinal, nasceu na capital do país, Nassau.

“Meu pai nunca teve a chance de jogar pelas Bahamas nas décadas de 70 e 80. Agora, meu irmão Mychel está treinando com eles, o que também é uma coisa muito legal. Mas por enquanto estou focado apenas na próxima temporada da NBA. Então, quando chegar a hora, vou considerar possibilidade”, completou o quatro vezes campeão.

Bahamas conseguiu um feio importante no último mês. Isso porque eliminou a Argentina em um torneio qualificatório ao pré-Olímpico. Como resultado, uma das potências históricas do basquete mundial está fora das Olimpíadas de 2024. Os caribenhos, então, vou disputar a última competição que dá vaga ao jogos de Paris.

Para a conquista, Bahamas contou com reforços de peso em seu elenco. Afinal, três jogadores da NBA estiveram no elenco vitorioso. São eles: Deandre Ayton e Eric Gordon, do Phoenix Suns, e Buddy Hield, do Indiana Pacers. Assim, caso Thompson opte por vestir a camisa da seleção, será o quarto jogador da liga na equipe. O objetivo, então, é levar o país à sua primeira disputa Olímpica na história.

Thompson, aliás, faria caminho semelhante ao de Gordon. Isso porque ambos já disputaram torneios FIBA com a camisa dos Estados Unidos. Pelos EUA, o ala-armador ganhou medalhas de ouro na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O armador do Suns, por sua vez, foi campeão com os EUA no Mundial de Basquete de 2010.

Criticas às trocas de seleções

Após a eliminação da Argentina para o reforçado time das Bahamas, um dos ídolos do esporte no país disparou contra a presença de Eric Gordon no rival. Andrés Nocioni, que fez parte da “geração de ouro” do basquete argentino, fez críticas públicas à decisão.

“Agora, com a mente fria estou pensando. É justo o que Bahamas fez? Nacionalizar um jogador que já tinha defendido os EUA (até ganhando uma Copa do Mundo) no último minuto? Esse tipo de contratação pertence às ligas de clubes. Não à competição de seleções. Isso deve ser corrigido. Não podemos perder a essência das competições internacionais”, criticou Nocioni em seu Twitter.

