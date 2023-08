Klay Thompson: “Eu não acredito que LeBron James ainda está aqui e nos eliminou”

LeBron James vai jogar sua 21° temporada na NBA em 2023/24, e um de seus grandes rivais, Klay Thompson, falou sobre o assunto. Em visita ao podcast de Paul George, Podcast P Show, ele falou sobre a trajetória, carreira e o retorno as quadras após dois anos parado. Além disso, falou sobre a sensação de ainda enfrentar o astro do Los Angeles Lakers.

“Cara, eu tive um pouco de sorte na liga. Mesmo com as lesões, ainda estou aqui para competir e tentar um quinto título. Então, não tenho arrependimentos ou lamentações sobre qualquer coisa que tenha acontecido. Eu viveria tudo isso de novo. Sem mudar uma única coisa. Até mesmo as minhas contusões. Por fim, tudo faz parte do processo”, explicou o ala-armador.

“Ainda estou ao lado dos caras com quem comecei. Então sou eu, Stephen Curry e Draymond Green. Também temos nossas companhias de longa data com Steve Kerr e Andre Iguodala. Enfim, estou na minha franquia, na minha casa e com os caras com quem sempre gostei de jogar. É uma benção”, reflete um dos maiores arremessadores de todos os tempos.

Em seguida, um ótimo diálogo entre as estrelas levou à fala de Klay Thompson sobre LeBron James. George comentou sobre suas lesões que levaram à reflexão do arremessador.

“Nossa, isso dói. Eu tive seis cirurgias também, problemas importantes e não tenho anéis de campeão para mostrar”.

Então, o ídolo do Warriors relembrou que o George foi uma inspiração para ele quando suas lesões aconteceram. Por outro lado, o astro do Clippers voltou a citar a falta de um título.

“Eu nunca tive que carregar uma franquia inteira nas costas como você. Eu te assistia nos playoffs. Lembro de perder para o Clippers na primeira rodada e estar de férias bem cedo. Não gosto muito de lembrar. Mas você estava lá, fazendo coisas incríveis como a enterrada que deu em Chris Andersen. Fez grandes coisas. Perdeu apenas para um time geracional, que foi o Miami Heat de LeBron“.

Assim, Thompson brincou sobre a presença do ala do Lakers na NBA até hoje.

“E o pior é que ele ainda está aqui. Isso é uma loucura, mal posso acreditar. Ele nos eliminou ano passado na pós-temporada. Meu Deus, é inacreditável que este homem ainda consiga fazer essas coisas”, completou.

Devin Booker

Além disso, o camisa 11 lembrou de seu entrevero com Devin Booker, durante a temporada regular de 2022/23. Na ocasião, muitas provocações aconteceram entre ambos, o que irritou o veterano. Como resultado, ele foi ejetado com duas faltas técnicas. A estrela do Phoenix Suns anotou 34 pontos no duelo, em uma vitória tranquila da equipe sobre Golden State por 134 a 105.

“Sim, estava bravo. Para me ajudar, ele estava me destruindo naquele dia. Eu não estava onde precisava nos dois lados da quadra. Sei que isso não envelheceu bem para mim, sobretudo, porque não preciso ficar fazendo isso. Todos nós temos nossos momentos de fraqueza e sou homem o suficiente pra admitir que aquele foi um deles. Então, não me orgulho disso”, explicou Thompson.

“Acho que não estou orgulhoso. Isso porque deveria olhar para Booker e dizer que estou feliz por esse garoto. Ele sobreviveu a um regime duro de reconstrução em Phoenix com vários jogadores sendo trocados. Por fim, ele é a cara da franquia, pois trabalhou muito duro todos os dias para mudar as coisas por lá. Eu admiro os caras que tem esse tipo de ética de trabalho, afinal”, finalizou.

