Knicks atropela Nuggets com show de Anunoby e Brunson

Mesmo desfalcado, o New York Knicks não tomou conhecimento e venceu o Denver Nuggets, nesta quinta-feira (25), por 122 a 84, com show de Jalen Brunson e OG Anunoby. O domínio foi tão claro que em todo o segundo tempo a vantagem foi de pelo menos 25 pontos. O mais recente reforço da equipe foi o cestinha da partida com 26 pontos. O armador, por sua vez, anotou 21 pontos.

Desde que o acordo por Anunoby foi feito, o Knicks venceu 11 de seus 13 compromissos. Se muitos ainda questionavam o nível dos adversários encarados desde então, a vitória sobre Nuggets é uma boa afirmação. Agora, são 28 vitórias em 45 jogos na campanha de 2023/24. A equipe assume a quarta posição da Conferência Leste, ultrapassando o Cleveland Cavaliers. O próximo jogo da equipe é no sábado (27) contra o Miami Heat.

Publicidade

Se de um lado vimos o talvez grande jogo do ano, o oposto também é real no Nuggets. Afinal, nada deu certo para o time de Nikola Jokic. Tirando o MVP das finais, ninguém conseguiu impactar a partida de maneira positiva. Após a derrota no Madison Square Garden, a equipe soma 15 derrotas em 46 jogos. Ainda assim, seguem na terceira posição da Conferência Oeste.

Sem mais delongas, vamos ao resumo da vitória do Knicks sobre o Nuggets, com grande desempenho coletivo sobre a liderança de Brunson e Anunoby.

Knicks se afirma

New York foi para mais um jogo sem o pivô Isaiah Hartenstein, que tem jogado muito bem desde que Mitchell Robinson se machucou. Então, a equipe enfrentou o astro Jokic, apenas com seu jovem pivô Jericho Sims, além de Precious Achiuwa. Apesar de sofrer com os rebotes ofensivos e ver o rival ter uma boa produção, isso apenas não importou para como o jogo se desenrolou.

Publicidade

O Knicks esteve sempre um passo à frente no quesito energia na vitória sobre o Nuggets com destaque de Anunoby e Brunson. O nível de cobertura defensiva durante todo o jogo foi, acima de tudo, elite. O pivô produziu, mas se os companheiros estavam mal, isso também teve influência do sistema defensivo super versátil de New York. No fim, Denver só converteu cinco bolas de três (duas do sérvio) e viu o MVP cometer sete erros de ataque. Frutos de pura agressividade de New York.

No ataque, todos estiveram inspirados. Julius Randle e o próprio Jalen Brunson só converteram duas bolas de três ao longo do jogo. Ainda assim, o entorno teve grande participação. O líder no quesito, Donte DiVincenzo, converteu quatro bolas de três e distribuiu seis assistências, enquanto não cometeu nenhum erro de ataque. Brunson só errou três arremessos, e teve atuação muito eficiente dos dois lados da quadra.

Publicidade

Mas o grande nome foi OG Anunoby, novamente. Enquanto o ala esteve em quadra, New York venceu por 38 pontos. Além disso, anotou 26 pontos e teve seis roubos de bola.

A estatística segue: New York superou os adversários por 240 pontos totais quando Anunoby está em quadra desde a troca. O maior número de um jogador em seus 13 primeiros jogos por um time na história da NBA.

Denver não compete

Como dito antes, o Nuggets apenas esteve sempre em uma velocidade abaixo durante o show de Anunoby e Brunson na vitória do Knicks. A intensidade do Knicks foi realmente muito alta, como um time que estava jogando uma partida de playoffs e queria fazer uma afirmação. Não foi o caso dos campeões de 2022/23, muito abaixo.

Publicidade

Fora isso, foi a pior noite coletiva da equipe em toda a campanha de 2023/24. Fora Jokic, o time de Denver acertou apenas 21 de 66 arremessos no jogo. Um aproveitamento pífio de 31.8%. Com o nível de inspiração ofensiva vista do outro lado, o time só não conseguiu equilibrar as ações em nenhum momento do jogo dessa quinta-feira (25).

Além do sérvio, apenas Aaron Gordon rompeu a marca dos dez pontos no jogo. Para um time tão coletivo, outro dado que com certeza mostra o nível da atuação é o de assistências e erros de ataque. Denver distribuiu 20 passes decisivos ao longo do jogo, mas cometeu 19 erros de ataque. Uma frequência que não costuma acontecer no time, mas que foi a tônica nessa noite.

Publicidade

Jamal Murray e Michael Porter Jr somaram 14 pontos na partida, somando 5 acertos em 15 arremessos tentados. O time não passou dos 25 pontos em nenhum quarto. No fim, apenas a pior noite de toda a campanha.

Denver aliás, fez seu último jogo de uma sequência de cinco como visitante. Todos contra adversários da Conferência Leste. A equipe volta a quadra para uma revanche dessa sequência inclusive, um novo encontro contra o Philadelphia 76ers de Joel Embiid. Dessa vez, porém, em Denver, no próximo sábado (27).

Publicidade

(31-15) Denver Nuggets 84 x 122 New York Knicks (28-17)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 31 11 3 0 0 Aaron Gordon 12 5 2 1 0 Jamal Murray 9 2 7 0 0 Peyton Watson 7 4 3 0 2 Michael Porter Jr 5 6 0 0 0

Três pontos: 5-26; Jokic: 2-3

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 26 2 1 6 0 Jalen Brunson 21 1 4 0 0 Quentin Grimes 19 5 0 0 0 Julius Randle 17 7 8 1 0 Donte DiVincenzo 16 3 6 1 0

Três pontos: 15-38; McBride: 4-5

Publicidade

Leia mais!

Outros Jogos

Além da vitória do Knicks sobre o Nuggets, com show de Jalen Brunson e OG Anunoby, a rodada dessa quinta-feira (25) ainda contou com outros seis jogos.

(23-23) Utah Jazz 123 x 108 Washington Wizards (7-37)

Vitória tranquila de Utah sobre Washington. O ataque do Jazz não teve problemas em nenhum momento, enquanto o Wizards teve dificuldade para acertar bolas de três, em seu primeiro jogo após a saída de Wes Unseld Jr do cargo de técnico e a chegada de Brian Keefe. Por fim, são apenas times em níveis muito diferentes no momento.

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 29 7 5 3 0 John Collins 22 16 1 1 0 Jordan Clarkson 19 3 8 0 0 Kelly Olynyk 19 4 2 0 0 Collin Sexton 11 3 6 1 0

Três pontos: 13-31; Markkanen: 13-31

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 28 6 5 0 0 Jordan Poole 18 2 2 2 2 Marvin Bagley III 14 3 1 0 0 Deni Avdija 13 6 5 1 1 Tyus Jones 12 6 14 1 0

Três pontos: 7-30; Poole: 3-7

Publicidade

(29-14) Philadelphia 76ers 122 x 134 Indiana Pacers (25-20)

Com direito a triplo-duplo, Pascal Siakam comandou a primeira vitória de Indiana desde que ele chegou à equipe. A vantagem de apenas 12 pontos é, em geral, enganosa. O Pacers controlou o jogo com grande desempenho no ataque, mesmo com a ausência de Tyrese Haliburton. O 76ers, que jogou sem Tobias Harris, só conseguiu equilibrar as ações durante o fim do jogo, já com reservas em quadra.

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 31 7 3 0 0 Tyrese Maxey 22 1 2 0 1 Kenyon Martin Jr 11 3 2 2 0 Nicolas Batum 10 3 1 0 0 Danuel House Jr 10 2 1 2 1

Três pontos: 7-29; Batum: 2-3

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 26 13 10 0 0 Myles Turner 20 9 1 1 2 Andrew Nembhard 19 2 8 1 1 Aaron Nesmith 16 8 3 0 0 Bennedict Mathurin 13 5 4 0 0

Três pontos: 12-28; Nesmith: 3-3

Publicidade

(35-10) Boston Celtics 143 x 110 Miami Heat (24-21)

O Miami Heat até melhorou o péssimo nível ofensivo dos últimos jogos. Mas o Boston Celtics teve uma noite de tirar o fôlego no ataque. A equipe acertou 63% dos arremessos gerais, 55% das bolas de três e 95% dos lances-livres. Por fim, excetuando a parte final do primeiro tempo, foi um domínio do líder do Leste na Flórida. Porém, com preocupações, Kristaps Porzingis torceu o tornozelo e deixou o jogo ao fim do terceiro quarto.

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 26 8 4 0 0 Kristaps Porzingis 19 4 1 0 0 Jaylen Brown 18 4 5 3 0 Jrue Holiday 17 5 5 0 1 Derrick White 15 6 6 0 2

Três pontos: 22-40; Brown: 4-8

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 19 3 6 1 0 Bam Adebayo 19 5 2 1 0 Jimmy Butler 17 3 4 2 0 Haywood Highsmith 14 3 1 0 0 Josh Richardson 8 2 3 1 0

Três pontos: 16-42; Herro: 5-10

Publicidade

(32-13) Minnesota Timberwolves 96 x 94 Brooklyn Nets (17-27)

Com requintes de crueldade para Brooklyn e com sofrimento para Minnesota. O jogo que parecia acabado, voltou a tona com uma reação do Nets durante o fim do terceiro quarto e começo do último período. Porém, a equipe não conseguiu uma virada, em mais uma noite de muita defesa e pouco ataque para o líder do Oeste. Aliás, Mikal Bridges teve a chance de empatar a partida no fim do jogo, mas desperdiçou dois lances-livres.

A fase segue ruim no Nets, e o único time de New York a ganhar na rodada foi o Knicks, com show de Brunson e Anunoby sobre o Nuggets.

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 27 10 3 0 0 Anthony Edwards 24 1 3 1 0 Rudy Gobert 10 13 1 1 2 Mike Conley 10 2 4 2 1 Jaden McDaniels 9 4 1 0 0

Três pontos: 10-21; Edwards: 3-7

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 25 6 3 2 0 Mikal Bridges 21 1 3 2 0 Nic Claxton 16 11 4 2 2 Spencer Dinwiddie 14 2 2 0 0 Dorian Finney-Smith 8 2 2 0 0

Três pontos: 10-33; Dinwiddie: 3-6

Publicidade

(25-18) Sacramento Kings 134 x 133 Golden State Warriors (19-23)

Em um final eletrizante, Sacramento superou Golden State em um jogo muito ofensivo no Chase Center. Com direito a lei do ex, Harrison Barnes foi carrasco e fez sua melhor marca da carreira em pontos, levando o Kings a triunfar em San Francisco na temporada regular pela primeira vez desde 2020. Um grande fim de jogo também para De’Aaron Fox, com bolas de três decisivas, e Domantas Sabonis, com a enterrada da vitória no fim do jogo.

Foi um fim de partida muito amargo para Golden State. A equipe teve a última bola para tentar virar o jogo, mas viu Stephen Curry ser desarmado após uma dobra de marcação. Steve Kerr tinha um tempo para pedir, mas não o fez. O Warriors segue fora da zona de play-in.

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Harrison Barnes 39 4 0 2 1 De’Aaron Fox 29 1 5 1 1 Domantas Sabonis 18 8 13 0 1 Keegan Murray 14 6 1 1 2 Kevin Huerter 12 10 4 3 0

Três pontos: 22-48; Barnes: 7-12

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 33 6 2 1 0 Jonathan Kuminga 31 3 3 2 0 Andrew Wiggins 17 4 4 0 0 Klay Thompson 16 1 1 1 1 Dario Saric 14 4 5 0 0

Três pontos: 19-37; Curry: 6-14

Publicidade

(21-25) Chicago Bulls 132 x 141 Los Angeles Lakers (23-23)

No último jogo do dia, vitória do Lakers para cima do Bulls. Los Angeles obteve o controle das ações, sobretudo, a partir do segundo quarto. A equipe capitalizou suas bolas de três, além de muitos pontos de transição através dos erros de ataque de Chicago. O Bulls chegou a reagir no fim do jogo, diminuindo a distância do placar, mas não o suficiente para alterar o resultado.

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 32 2 10 2 1 Coby White 25 7 3 0 0 Nikola Vucevic 20 8 1 0 1 Ayo Dosunmu 18 2 1 2 1 Alex Caruso 17 4 6 2 2

Três pontos: 12-37; Caruso: 3-9

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 29 0 4 1 1 LeBron James 25 4 12 2 0 Anthony Davis 22 11 6 0 1 Austin Reaves 20 3 8 0 0 Jarred Vanderbilt 17 5 0 3 1

Três pontos: 20-31; Russell: 8-13

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA