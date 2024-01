Knicks bate Timberwolves em estreia de OG Anunoby

OG Anunoby fez sua estreia pelo New York Knicks na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 112 a 106 jogando em casa. O jogador, que chegou em troca com o Toronto Raptors no último sábado, já mostrou o seu talento defensivo logo de cara, mas também produziu no ataque ao fazer 17 pontos. Ele ainda pegou seis rebotes em 35 minutos. Entretanto, quem brilhou mesmo foi Julius Randle, que liderou o Knicks com 39 pontos e nove rebotes, enquanto Jalen Brunson ficou com 16 pontos e 14 assistências. Por outro lado, Anthony Edwards foi o grande destaque de Minnesota, com 35 pontos.

E OG Anunoby apareceu com um arremesso de três logo no começo do jogo, enquanto Knicks e Timberwolves trocavam cestas. Então, Minnesota passou a abrir vantagem e liderava por 12 a 6, mas os donos da casa empataram rapidamente. Depois, o Knicks abriu quatro pontos com cesta de Randle. Só que os visitantes tiveram uma parcial de 19 a 5, viraram o placar e venciam por 32 a 21.

Mas no segundo quarto, a situação se inverteu completamente. O Knicks, em menos de três minutos, virou sobre o Timberwolves em 35 a 34. Então, Nova York passou a abrir vantagem. Em lances livres, Randle deixou em 57 a 48. Na sequência, a diferença foi para 11, também com o ala-pivô. Ao fim do primeiro tempo, o Knicks liderava por 61 a 49.

Então, na volta do intervalo, o Knicks seguiu no mesmo ritmo e, por duas vezes na conexão Jalen Brunson para OG Anunoby, o britânico fez enterradas em cima da defesa do Timberwolves. Ali, a diferença já era de 14. O ataque de Minnesota parou, enquanto os donos da casa seguiram pressionando. Assim, o placar já estava em 83 a 61 e Nova York encaminhava para uma vitória tranquila após cesta de três de Anunoby. No entanto, os visitantes começaram a reação, muito por conta do reserva Jordan McLaughlin e de Edwards e a diferença caiu para 16.

Já no último quarto, toda a vantagem foi embora de forma rápida. O Timberwolves mostrou como lidera o Oeste e, após cesta de Karl-Anthony Towns, o placar estava em 94 a 88. Depois, Towns fez outra de três e a diferença caiu para quatro. Mas Randle tomou conta dos últimos cinco minutos. O astro fez 12 pontos depois disso e controlou o jogo em favor dos donos da casa. Apesar de todos os esforços do Timberwolves, o Knicks garantiu a vitória na estreia de OG Anunoby.

(24-8) Minnesota Timberwolves 106 x 112 New York Knicks (18-15)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 35 4 2 0 2 Karl-Anthony Towns 29 6 3 0 0 Rudy Gobert 10 15 1 0 0 Jordan McLaughlin 9 1 3 2 0 Jaden McDaniels 8 1 0 1 1

Três pontos: 11-28; Edwards: 4-9

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 39 9 0 0 0 OG Anunoby 17 6 1 1 0 Jalen Brunson 16 4 14 2 0 Donte DiVincenzo 15 4 2 1 1 Josh Hart 8 11 2 0 0

Três pontos: 12-34; Anunoby: 3-6

