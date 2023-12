Knicks e Raptors fazem troca centrada em OG Anunoby

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o New York Knicks adquiriu o ala OG Anunoby em troca com o Toronto Raptors. Em contrapartida, o time canadense recebe RJ Barrett, Immanuel Quickley e uma escolha de segunda rodada do Draft de 2024.

Anunoby era alvo de diversas equipes há algum tempo, mas a direção do Raptors relutava em negociar o atleta. No entanto, os fatos de o ala ter um contrato expirante (tem opção para 2024/25) e dar indícios de que não seguria no time, motivaram a troca. O Knicks ainda recebeu o ala-pivô Precious Achiuwa e o armador reserva Malachi Flynn.

Por outro lado, o Raptors terá Barrett com um contrato de longa duração. Isso porque o ala, de 23 anos, estendeu seu acordo em 2022. Portanto, ele é válido até 2026/27 sem opção, seja do time ou do jogador. O atleta, que é canadense, rerceberá US$23.8 milhões na atual temporada. Enquanto isso, Quickley tem um expirante no valor de US$4.7 milhões.

A troca de Anunoby, Achiuwa e Flynn do Raptors para o Knicks deve ajudar a equipe de Nova York na busca por uma vaga aos playoffs. Primeiro, porque o ala-pivô chega em um time que não tem o seu pivô titular, Mitchell Robinson (fora da temporada por lesão). Então, Isaiah Hartenstein assumiu a posição. Para o elenco não ficar sem um reserva, foi necessário assinar com o veterano Taj Gibson como agente livre recentemente.

Além disso, Anunoby é um excepcional defensor, que vem acertando, pelo menos, 36.8% dos arremessos do perímetro em cada uma das últimas cinco temporadas. Na atual campanha, por exemplo, ele converteu 37.4 em seis tentativas por partida.

O Raptors vem em baixa na atual temporada. Em 31 jogos, o time de Toronto venceu apenas 12 e ocupa somente o 12° lugar da Conferência Leste. E é provável que a troca de OG Anunoby seja apenas a primeira delas. Isso porque Pascal Siakam e Gary Trent Jr possuem contratos que acabam ao fim de 2023/24. O Atlanta Hawks, que possui a mesma campanha da equipe canadense, tem muito interesse no camaronês.

Recentemente, a direção de Toronto rejeitou diversas propostas que envolviam uma troca por Anunoby. Na época em que o Portland Trail Blazers estava negociando Damian Lillard, por exemplo, o Raptors não quis abrir mão do ala. Mas o Knicks nunca desistiu do negócio. Em fevereiro deste ano, oito times estavam tentando um acordo para ter o britânico, incluindo a equipe de Nova York.

OG Anunoby chega ao Knicks para atuar ao lado de Julius Randle e Jalen Brunson, enquanto a equipe possui outras boas peças no elenco. Josh Hart, Donte DiVincenzo e Quentin Grimes, além de Hartenstein, dão apoio aos principais jogadores.

Na atual temporada, ele possui médias de 15.1 pontos, 3.9 rebotes e 1.0 roubo de bola em cerca de 33 minutos de ação.

Jogadores da troca entre Knicks e Raptors

Knicks recebe

OG Anunoby: contrato com opção do jogador para 2024/25 e recebe US$23.8 milhões em 2023/24

Precious Achiuwa: expirante de US$4.3 milhões

Malachi Flynn: expirante de US$3.8 milhões

Raptors recebe

RJ Barrett: contrato até 2026/27 e recebe US$23.8 milhões em 2023/24

Immanuel Quickley: expirante de US$4.1 milhões

Escolha de segunda rodada de 2024 do Knicks, via Detroit Pistons

