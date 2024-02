Knicks faz troca envolvendo Bojan Bogdanovic

O ala Bojan Bogdanovic é o novo reforço do New York Knicks após troca com o Detroit Pistons. De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Atlhetic, Bogdanovic chega ao Knicks ao lado de Alec Burks. Enquanto isso, Quentin Grimes, Evan Fournier, Malachi Flynn e duas escolhas de segunda rodada vão para Detroit.

Bojan Bogdanovic estava no Pistons desde a última temporada, quando chegou em negociação com o Utah Jazz. Pela equipe de Detroit, o veterano esteve presente em 87 partidas, mas conviveu também com várias lesões. Ele produziu 21.3 pontos, 3.6 rebotes, mas ainda converteu 41.3% dos arremessos do perímetro. Ou seja, o Knicks recebe um ótimo jogador para entrar na briga pelo título.

Burks está de volta ao time de Nova York. Assim como Bojan Bogdanovic, o ala chega ao Knicks na troca como um excelente arremessador do perímetro. Na atual temporada, por exemplo, ele produziu 12.6 pontos, além de 40.1% de aproveitamento nos arremessos de longa distância. Ele tem um expirante de US$10.5 milhões, enquanto Bogdanovic recebe US$20 milhões em 2023/24 e tem contrato até a próxima campanha.

De acordo com o jornalista Bobby Marks, da ESPN, Ryan Arcidiacono também vai para o Pistons. Ele tem um expirante de US$2 milhões.

Por outro lado, Grimes, Fournier e Flynn chegam ao Pistons. Enquanto Fournier tem uma team option de US$19 milhões para a próxima temporada, Flynn tem um expirante de US$3.8 milhões e Grimes possui contrato até 2024/25.

Além de Bogdanovic, o Knicks também fechou a troca por Danuel House, que estava no Philadelphia 76ers. Para House chegar, no entanto, o time de Nova York desembolsou apenas uma escolha de segunda rodada. Portanto, o time fez grandes movimentações pensando em brigar o mais longe possível nos playoffs.

Antes das trocas de hoje, a equipe recebeu OG Anunoby vindo do Toronto Raptors. Desde a sua chegada, o time possui 16 vitórias em 19 jogos e já luta pelos primeiros lugares do Leste.

No entanto, o Knicks vem sofrendo com lesões. O pivô Mitchell Robinson, por exemplo, só deve retornar às quadras perto dos playoffs. Enquanto isso, o astro Julius Randle sofreu uma contusão no ombro e deverá ser reavaliado em duas semanas. O próprio Anunoby não atuou nos últimos cinco jogos, por conta de dores no cotovelo.

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e, então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do YouTube a partir das 15h (horário de Brasília).

