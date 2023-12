Knicks prepara troca pensando no título da NBA

Constantes rumores apontam que o New York Knicks se prepara para uma troca que o coloque no caminho do título da NBA. São várias as fontes que têm noticiado que a equipe está à espera de um astro que fique disponível e reforce a franquia de forma decisiva. Enquanto as coisas não se confirmam, o time certamente está forte no campo da especulação.

Quem falou sobre isso na tarde dessa quarta-feira (13) foi o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN. De acordo com ele, o Knicks está praticamente pronto para procurar uma troca em breve, em busca do título da NBA.

“Existe um caminho que tem sido traçado há muito tempo. É um dos elencos mais profundos de toda a NBA. Além das estrelas como Jalen Brunson e Julius Randle, também existe muito valor jovem. E é nisso que a equipe se baseia para se colocar em grandes negociações do mercado da liga em breve”, afirmou.

“Eles estiveram no grupo de interessados por James Harden neste ano, apesar de não se envolverem nem nessa novela, nem na de Damian Lillard. Mas se você tem recursos e escolhas de Draft. Se você tem ativos jovens valiosos ao redor da liga. Esse é o tipo de coisa necessária para uma grande troca que leve o Knicks ao título da NBA”, cravou o jornalista.

“Por fim, não existem dúvidas sobre o momento do time. Eles estão satisfeitos com sua base atual, mas entendem que ainda falta um passo a mais para chegar ao topo da Conferência e da própria liga. New York está planejando esse passo há algum tempo, vai acontecer, é uma questão de tempo”, concluiu Wojnarowski.

Além do que foi citado pelo jornalista, James Harden e outros craques tiveram seus nomes ligados ao New York Knicks durante a offseason. Nomes como, por exemplo, Joel Embiid, Donovan Mitchell e até mesmo Giannis Antetokounmpo, antes da renovação de contrato com o Milwaukee Bucks.

Fred Katz, do site The Athletic, citou durante as férias da NBA que a equipe está à espera do “astro certo”. Isso, então, tem moldado os rumores que cercam New York desde então.

Taj Gibson de volta

Aliás, o Knicks anunciou uma mudança no seu elenco, também nessa quarta-feira (12). O time dispensou o ala Dylan Windler e contratou o pivô veterano Taj Gibson para o resto da temporada 2023/24.

O atleta tem uma longa história com o técnico Tom Thibodeau. Afinal, jogou para ele no Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves e no próprio New York Knicks, onde teve passagem de três anos.

Seu último time havia sido o Washington Wizards em 2022/23. Mas ele não tinha conseguido uma nova equipe na campanha atual.

A contratação, entretanto, é justificada. A equipe perdeu o pivô titular Mitchell Robinson, que vai precisar operar o tornozelo e ficará fora das quadras por até dois meses. Assim, o jogador de 38 anos complementa a rotação da posição que já tinha Isaiah Hartenstein e Jericho Sims.

O dispensado Windler só atuou em três jogos nesse ano, com uma média baixíssima de 2.3 minutos e um ponto por partida, em suma.

