Knicks quer fazer troca por um astro na NBA

O New York Knicks tem uma das melhores campanhas da Conferência Leste com 12 vitórias em 20 jogos. Os principais responsáveis por esse momento são Julius Randle e Jalen Brunson. Assim, ambos se projetam para o All-Star Game de 2024. No entanto, de acordo com Shams Charania, do The Athletic, o Knicks ainda deseja uma troca por um grande astro da NBA.

“O New York Knicks está monitorando o mercado. Eles querem ver se há uma estrela disponível”, revelou o jornalista.

Publicidade

A notícia, entretanto, não chega a ser novidade. Afinal, há anos, o Knicks sempre é dado com um destino para os astros. Recentemente, por exemplo, Donovan Mitchell chegou a ter seu nome sinalizado na franquia. Mas, no fim, acertou com o Cleveland Cavaliers.

Agora, novas opções surgiram. Duas delas estão no Chicago Bulls. A mais fácil pode ser DeMar DeRozan. Isso porque o veterano revelou que tem preferência em ser negociado para o Miami Heat ou para o time de Nova York. De acordo com o jornalista Sam Amick, do site The Athletic, o astro gostaria de ir para uma das equipes com chances de título no Leste.

Publicidade

Por outro lado, um acordo por Zach LaVine não deve ser tão fácil. Afinal, o ala-armador deixou claro que não quer uma troca para o Knicks. A informação é de Stefan Bondy, do jornal New York Post. De acordo com o jornalista, o motivo seria o presidente da franquia, Leon Rose, antigo agente de jogadores da NBA. O craque do Bulls é agenciado por Rich Paul, da Klutch Sports.

Leia mais sobre o Knicks!

“Há vários motivos pelos quais um acordo entre LaVine e Knicks não acontecerá. Uma fonte me reiterou esta semana que o staff do jogador prefere não ir para a equipe de Leon Rose. De acordo com a fonte, eles não gostam da reputação do time favorecer clientes da CAA, agência parceira de Rose”, afirmou o jornalista.

Publicidade

Recentemente, outra troca que surgiu nos corredores do Knicks foi por Joel Embiid. Há um mês, o jornalista Keith Pompey, do Philadelphia Inquirer, informou que a equipe já teria definido o pacote pelo pivô. Quanto aos ativos de Draft, o time abriria mão de duas ou três escolhas de primeira rodada. Além disso, três atletas entre Julius Randle, Mitchell Robinson, RJ Barrett e Evan Fournier seriam incluídos no possível acordo.

O movimento, no entanto, perdeu força. Isso porque, na época, a insatisfação de Embiid com o Sixers seria um gatilho para um pedido de troca. Mas, após a saída de James Harden para o Los Angeles Clippers, o pivô descartou as possibilidades de sair neste momento. Desde os primeiros rumores envolvendo o nome o astro, o Knicks já era um dos times da NBA cotados para a troca.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA