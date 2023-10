Knicks tentou troca por Zion Williamson

O nome de Zion Williamson está em evidência para 2023/24, e o New York Knicks está de olho em uma possível troca pelo ala-pivô. De acordo com o jornalista Marc Berman, do The New York Post, o interesse da franquia ainda está vivo pelo astro do New Orleans Pelicans. O atleta de 23 anos foi envolvido em boatos de troca durante a offseason, enquanto muitos consideram que o Knicks está em grande posição para obter uma estrela em breve.

Em participação no podcast The Knicks Recap, que é feito por torcedores da equipe, Berman disse que isso ainda pode acontecer no futuro.

“Acho que isso ainda pode acontecer. Zion ainda pode sair de New Orleans em breve. Não que isso esteja acontecendo agora ou algo do tipo, mas a temporada que está chegando é importante. Acho que eles ainda não estão convencidos sobre ele. Então, vai saber o que pode acontecer”, explicou o analista.

Porém, além da opinião, Berman disse que foi informado que o Knicks consultou a situação de Zion Williamson por uma troca.

“O que me disseram foi que New York chegou a observar a situação de perto. Rolaram aqueles boatos sobre ele estar disponível no Draft e aquela coisa toda. Então, eles chegaram a fazer um ‘check-in’ sobre a situação. Eles estão de olho nas possibilidades para o futuro. Naturalmente, ele é um possível nome”, ressaltou.

As especulações de fato aconteceram neste mercado da NBA envolvendo o craque. O Pelicans, de acordo com algumas fontes, chegou a especular subir no recrutamento para obter Scoot Henderson. Não aconteceu no fim, e o fato foi até negado pela diretoria da equipe. Mas ficou claro que Zion não é mais um nome intocável.

E o Knicks ao menos acredita que está em alta. A reconstrução foi bem feita e levou o time até mesmo a avançar nos playoffs. A ideia é de que a franquia voltou a ser atrativa para os grandes nomes. Ou seja, a oportunidade perfeita por um astro chegará em breve.

É o que disse, por exemplo, o jornalista Fred Katz, do portal The Athletic. “Eles já se consideram com um astro. Ele é Jalen Brunson. Portanto, a pergunta a seguir é sobre uma grande contratação que consolide o time. O Knicks precisa trazer alguém que se encaixe com ele. Se isso não existir, então qualquer valor que seja entregue por um grande nome não valerá a pena. Eles querem o nome certo”.

Desde então, as especulações tem acontecido e não só envolvendo Williamson. Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Donovan Mitchell. Algum desses nomes pode ser o próximo alvo da equipe. É o que dizem os boatos.

Empolgados com Zion

O vice-presidente de operações de basquete do Pelicans, David Griffin, elogiou o jovem recentemente. Segundo ele, o grande nome do time jamais havia treinado tanto nas férias da NBA como neste ano.

“Zion Williamson levou a offseason muito a sério em 2023. O trabalho de condicionamento que ele fez durante esse período foi fantástico. É a primeira vez que o vi levar o processo tão a sério. Nesse sentido, é claro. Ele levou a profissão a sério neste ano, e. afinal, isso é muito positivo. Ele investiu 100% em si mesmo”, explicou Griffin.

