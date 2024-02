Knicks, Warriors e 76ers entram em momento de definição na NBA

A trade deadline vai definir o futuro de algumas equipes, o que não é novidade para ninguém. Mas três times entram em momento de decisão na NBA: New York Knicks, Golden State Warriors e Philadelphia 76ers. Cada um em situação bem diferente do outro, deixando a semana ainda mais impactante.

Enquanto o Knicks precisa de um movimento para realmente entrar na briga pelo título da NBA, Warriors e 76ers terão de encarar a realidade.

Poucos times estão tão “quentes” quanto o de Nova York. Desde a troca por OG Anunoby, já são 15 vitórias em 18 jogos. E acontece em um momento em que a equipe enfrenta problemas de lesões de seus titulares. Mitchell Robinson, por exemplo, só volta para os playoffs. Julius Randle conseguiu a convocação para o All-Star Game, mas foi outro que se machucou e será reavaliado em três semanas. Por fim, o próprio Anunoby não atuou nos últimos quatro embates.

Ou seja, o Knicks é realmente forte e precisamos ficar de olho até quinta-feira. Mas o grande problema da equipe é a falta de um reserva que cause impacto. Desde a ida de Immanuel Quickley para o Toronto Raptors, o técnico Tom Thibodeau vem tentando dar mais espaço a Quentin Grimes e Miles McBride. Mas é pouco.

Apesar de Grimes produzir 9.4 pontos desde a a troca de Anunoby e ser um excelente defensor de perímetro, seu aproveitamento nos arremessos é apenas regular em 2023/24. E caiu ainda mais quando passou a ser exigido para pontuar.

Mas o Knicks só tem, basicamente, o contrato de Evan Fournier para disponibilizar. Fournier tem acordo totalmente garantido só até o fim da temporada, então pode ser uma boa moeda de troca.

De acordo com os rumores, alguns nomes surgiram recentemente. Entre os principais estão Jordan Clarkson (Utah Jazz), Bruce Brown (Toronto Raptors) e Dejounte Murray (Atlanta Hawks). Mas cada um tem sua particularidade.

Clarkson não é um bom defensor, o que pode tirar Thibodeau do sério no primeiro minuto em quadra. Enquanto isso, Brown não é exatamente um cestinha, o que forçaria Donte DiVincenzo a sair do banco. Murray, por outro lado, é ótimo na defesa, pode jogar sem a bola e ajuda na organização. Assim como em uma eventual negociação pelo atual jogador do Raptors, DiVincenzo também teria de ir para a reserva.

Brown tentou cavar uma troca recentemente e ele realmente faz sentido no Knicks. E ainda tem um fator especial: ele só pode sair em troca por um jogador, de acordo com as regras da NBA. Não pode participar de uma negociação por mais de um atleta, o que reforça a ideia de Fournier ir para o Canadá.

Mas Murray também faria muito sentido, por ter diversas características que Thibodeau gosta. Além disso, ele poderia ajudar muito em um momento em que Randle não estiver disponível. O astro passa muito tempo com a bola nas mãos e divide tal responsabilidade com Jalen Brunson.

Agora, qual troca o Knicks vai fazer? Provavelmente, Clarkson. Por que? Oportunidade de mercado, sai mais barato para a equipe e é um cestinha. Não defende, mas ajuda no que o time precisa.

76ers

Tudo tem a ver com a lesão de Joel Embiid. Até então, o Philadelphia 76ers parecia um real candidato ao título do Leste. Claro que precisava combinar com outras equipes, como o Boston Celtics. Mas sem Embiid por um longo período, o Sixers não vai a lugar algum. Absolutamente.

E ainda tem um grande detalhe aqui: quase todo o time tem contrato expirante, incluindo Tyrese Maxey. Então, o que a diretoria vai fazer?

Existem algumas opções, entretanto.

A primeira, seria investir já em alguns jogadores pensando na próxima temporada, pois o time terá de estender o acordo de Maxey. E será pelo máximo ou perto disso.

Sem Joel Embiid, o Sixers tem um aproveitamento pífio: quatro vitórias e 12 derrotas. Neste ritmo, imaginando em dois meses fora (baseado em lesões similares de outros jogadores), serão cerca de 30 jogos. Assim, com os 25% que tem sem seu principal jogador, o 76ers venceria algo como sete ou oito partidas e fatalmente cairia para a zona de play-in.

Aí vem a pergunta: vale arriscar uma volta de Embiid após cirurgia?

Se a resposta for sim e a diretoria entender que é a janela de título está fechando, tudo bem. Aí, pulamos para a segunda opção.

Neste caso, o 76ers teria de aproveitar a trade deadline da NBA para ir atrás de alguém para ajudar imediatamente. Como um Dejounte Murray, por exemplo. Aí, existem todos aqueles expirantes que o time pode aproveitar.

Mas é bem provável que o caminho seja o primeiro. E o que o mercado diz? Zach LaVine.

Sim, eu sei. Mas é um jogador que a diretoria gosta, ele não deve voltar a atuar na temporada e faz sentido para o 76ers.

Warriors

Bem, a situação do Golden State Warriors é difícil. Muito mesmo. Ao contrário do New York Knicks e do Philadelphia 76ers, o Warriors parece perdido no mercado da NBA. E é fato.

O Knicks quer brigar pelo título da NBA, o 76ers tem de pensar no futuro e o Warriors precisa se desapegar do passado.

Sim, foram quatro títulos incríveis, um time que encantou e assustou o resto da liga, mas o tempo passou.

Klay Thompson está em ano de contrato, não rende mais ofensivamente e já não defende mais como antes. O Warriors não pode dar um contrato de gratidão, pois estamos falando de um negócio.

Andrew Wiggins, por outro lado, ainda tem mercado. Apesar de melhorar recentemente, sua temporada é ruim como um todo. Então, o caminho é uma troca e abrir espaço para Jonathan Kuminga assumir de vez seu papel.

Por fim, mesmo que não tenha feito parte dos títulos, Chris Paul é outro que deve deixar a equipe.

Seria o início de algo, mas o que?

Por enquanto, a diretoria não cogita trocar Thompson. E se não vai fazer agora, então vai empurrar a decisão sobre a extensão para a offseason.

E ainda tem Draymond Green, que parece que se ajustou, e Stephen Curry. Mas os dois não estão ficando mais jovens, né?

Steve Kerr parece não entender totalmente, também. Os jovens estão fazendo o serviço. Brandin Podziemski, Trayce Jackson-Davis, Moses Moody e Kuminga possuem talento (não sozinhos) para fazerem o Warriors voltar a pensar em título na NBA.

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do Youtube a partir de 15h (horário de Brasília).

