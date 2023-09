Kyle Lowry quase foi trocado para o Phoenix Suns

Dentro das negociações por Damian Lillard, uma composição que levaria o astro ao Miami Heat também colocaria Kyle Lowry no Phoenix Suns. E existia interesse da franquia do Arizona no atleta. No entanto, a troca tripla entre Heat, Blazers e Suns, não funcionou. Milwaukee assumiu o negócio e levou o astro, excluindo Miami.

De acordo com Chris Haynes do canal TNT, Lillard colocava este fator como um trunfo para que ele acabasse no Heat.

“O que me disseram é que o Phoenix Suns tinha um grande apreço por Kyle Lowry. Eles não tem um armador de ofício no elenco, o que beneficiava Miami na tentativa de fechar um acordo triplo com Portland. Entretanto, apesar das esperanças das equipes e do próprio Damian Lillard, o acordo não foi fechado. Ou seja, isto era algo esperado pelos envolvidos em geral, mas não teve o resultado desejado”, explicou.

O veterano armador de 37 anos, não teve a melhor temporada da carreira em 2023/24. Ele perdeu até mesmo o posto de titular do time para Gabe Vincent. Mas seu desempenho nos playoffs foi importante para a campanha surpreendente da equipe da Flórida.

Lowry esteve presente em quase todos os rumores sobre um pacote de Miami para o Blazers que pudesse levar Lillard ao Heat Seu salário de US$29.6 milhões na próxima campanha, aliás, era importante para igualar os valores no acordo. Como sabemos, no entanto, a troca não aconteceu.

O maior interesse para Phoenix no negócio sempre foi a troca de Deandre Ayton por Jusuf Nurkic. O novo técnico da equipe, Frank Vogel, gosta do estilo de jogo do bósnio. Além disso, o grande rumor antes da agência livre era de que o Suns procurava encontrar maior profundidade de elenco através de Ayton. Foi o que conseguiram. Afinal, nomes como Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson também chegaram à equipe.

Ainda assim, o Suns não desistiu de contratar um armador. Segundo Jake Fischer, do Yahoo Sports, o novo alvo é TJ McConnell, do Indiana Pacers.

“Phoenix não terminou de adicionar peças ao seu elenco. Mesmo após conseguir Allen, Little e Nurkic, a franquia quer mais. Um alvo, por exemplo, é o armador veterano TJ McConnell, que atua em Indiana. Eles melhoraram sua profundidade em grande parte, mas tem mais coisas a fazer”, contou.

“Então, nesse momento, há apenas Jordan Goodwin como um armador de ofício no time. E não está satisfeito com o nome do jovem como única opção em uma emergência. Resta saber o que podem enviar em troca já que seu grande ativo disponível se foi em Deandre Ayton”, finalizou.

