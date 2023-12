Kyle Lowry quer se aposentar pelo Raptors

O armador do Miami Heat, Kyle Lowry, tem um desejo antes de aposentar: retornar ao Toronto Raptors. Aos 38 anos, o ex-All-Star comentou sobre a vontade de se aposentar antes de enfrentar seu antigo time na quarta-feira (6). Entretanto, ele não quer um novo acordo. O armador apontou sua volta ao Canadá por apenas uma partida.

“Eu definitivamente quero me aposentar no Raptors”, disse Kyle Lowry. “Isso é algo que eu disse quando saí daqui. Eu vou assinar aquele contrato de um dia e me aposentar como um jogador do Toronto Raptors”, garantiu.

O armador deixou o time canadense em 2020/21 rumo ao Heat. Desde então, não conseguiu manter o nível que o levou seis vezes ao All-Star Game. Afinal, com a camisa do time da Flórida, tem médias de apenas 11.9 pontos, 6.1 assistências e 4.3 rebotes.

No entanto, na mesma entrevista, Lowry disse acreditar ser capaz de entregar um basquete de alto nível de novo.

“Eu ainda quero jogar. Acredito que ainda jogo em um alto nível para contribuir com uma equipe em alto nível. Essa é a coisa mais importante para mim, ser capaz de me manter saudável e ainda estou motivado para jogar. Ainda amo esse jogo. Foi ele me deu tanto e ainda sinto que posso ajudar a equipe”, acrescentou.

O Heat, no entanto, não parece enxergar da mesma maneira. De acordo com o jornalista Sean Deveney, do site Heavy, a franquia pretende negociar o veterano. Atualmente, ele está em seu último ano de contrato. Assim, caso seja trocado, Miami vai abrir cerca de US$29.6 milhões na folha salarial.

Mas para Greg Swartz, do site Bleacher Report, o Heat já tem um nome favorito: Malcolm Brogdon, do Portland Trail Blazers. O jornalista acredita que o time já entrou em “desespero” por conta do número de derrotas. Tal campanha, aliás, fez com que jogadores se reunissem para cobrar mais seriedade.

No entanto, é preciso ver se o time de Oregon vê um acordo com bons olhos. Brogdon está fazendo uma boa temporada no Blazers apesar de lesões e afirmou que gosta de jogar em Portland. Em cinco jogos até aqui, o armador produziu 18.2 pontos, 4.2 rebotes, 6.4 assistências e converteu 41.7% dos arremessos de três.

Em contrapartida, Lowry voltou a ser titular em Miami. Na atual temporada, começou no quinteto inicial nas 19 partidas que disputou. Como resultado soma médias de 9.4 pontos, 4.2 rebotes e 4.3 assistências. Apesar de ter bom aproveitamento nos arremessos, o jogador de Miami tem a pior média de pontos em 13 anos.

