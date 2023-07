“Kyrie Irving sabe que o time é de Luka Doncic”, afirma dono do Mavericks

Não há dúvida de que o fim de 2022/23 foi frustrante para o Dallas Mavericks, que ficou fora até do play-in após juntar Kyrie Irving a Luka Doncic. Ainda assim, Mark Cuban não abriu mão do projeto, pois renovou com Irving por três anos, e conseguiu nomes como Grant Williams no mercado. E o proprietário da equipe texana está confiante de que os astros terão mais química.

Acima de tudo, Mark Cuban acredita que Kyrie Irving está consciente de seu papel em relação a Luka Doncic. Em entrevista para a rádio NBASiriusXM, o dono do Mavs falou sobre o que espera da dupla em quadra.

“Acho que Kyrie está maduro, e sabe que o time é de Luka. Doncic também sabe disso. O mais importante é que Irving está disposto a desempenhar esse papel de ala-armador, e isso é muito bom. Então, ele tem essa consciência. Porém, essa será a primeira vez que teremos dois jogadores que tornam seus companheiros melhores. Sobretudo quando Luka estiver fora, temos um armador que pode pontuar, e também criar para os outros jogadores”, explicou Cuban.

O novo contrato de Kyrie Irving lhe renderá US$126 milhões até a temporada 2025/26. O Mavericks não desejava abrir mão do astro, já que cedeu vários ativos para obtê-lo na última trade deadline.

No entanto, um dos apresentadores da rádio NBASiriusXM citou que a renovação de Irving pode se tornar um movimento desastroso. De acordo com Justin Termine, o Mavs pode até mesmo perder Luka Doncic no processo.

“Nós temos uma notícia importante, e eu considero que isso significa o fim de Luka Doncic em Dallas. Adoro Mark Cuban, então me desculpe pelo que vou falar, mas o Mavs está cometendo um grande erro. Eles não aprenderam as lições com Cleveland, Boston e Brooklyn”, disse Termine sobre Kyrie Irving.

“Kyrie, que teve nove vitórias e 18 derrotas com o Mavericks, estará de volta na próxima temporada. Ele precisa da bola em suas mãos, não defende e não faz as pequenas coisas que são necessárias. Além disso, não participa de um monte de jogos e acaba se tornando uma distração no vestiário. No entanto, eles assinaram com ele, dando abertura para ele continuar esse mau comportamento que sempre teve”, finalizou o apresentador.

Luka Doncic na Copa do Mundo

Doncic foi confirmado na pré-lista da Eslovênia para a disputa da Copa do Mundo de 2023, que vai ocorrer em três países diferentes da Ásia: Japão, Filipinas e Indonésia. O torneio será realizado entre 25 de agosto e 10 de setembro.

A seleção europeia está no grupo F, e jogará no Japão durante a primeira fase. Os adversários, na ordem, serão: Cabo Verde, Venezuela e Geórgia. A equipe nunca foi além do sétimo lugar em copas do mundo, porém acumula bons resultados recentes. Afinal, a Eslovênia ficou na quarta posição nas Olimpíadas de Tóquio (2021), e chegou à fase de quartas de final do EuroBasket do ano passado.

