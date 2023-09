Lakers dispensa armador antes da pré-temporada da NBA

O Los Angeles Lakers anunciou que dispensou o armador Bryce Hamilton antes da pré-temporada da NBA. O jogador tinha assinado há pouco tempo um contrato de exibição válido para a fase de treinamentos. Agora, o time está com uma vaga e o provável é que procure um pivô.

Hamilton é um armador de 1.93 metro que passou quatro anos jogando pela Universidade de Nevada na NCAA. Ele disputou 119 jogos, sendo 69 deles como titular. Assim, foi um dos destaques da equipe. Em sua última temporada no basquete universitário teve médias de 21.8 pontos, cinco rebotes e 2.2 assistências. Seu aproveitamento foi de 43% nos arremessos de quadra e 34,6% nas bolas de três.

Após não ser escolhido no Draft de 2022, o armador de 22 anos assinou com o Lakers para a pré-temporada da NBA. No entanto, assim como este ano, foi dispensado poucos dias depois. Desse modo, passou a última temporada jogando pelo South Bay Lakers, time da G League.

Em 29 jogos, registrou 14.1 pontos, 4.6 rebotes e 2.1 assistências em 28.2 minutos como média. Teve aproveitamento de 38.5% nas bolas de três e seu arremesso era visto como sua principal qualidade.

No entanto, o Lakers está com um elenco recheado de armadores e alas. Hamilton, então, não teve chances de disputar seu espaço.

A offseason do Lakers começou trazendo de volta Austin Reaves e D’Angelo Russell. A franquia perdeu Dennis Schroder para o Toronto Raptors, mas conseguiu Gabe Vincent como substituto. Além disso, escolheram o armador Jalen Hood-Schifino no Draft.

Na posição de ala, a equipe adicionou Cam Reddish e Taurean Prince ao elenco. Ao mesmo tempo, trouxe de volta Rui Hachimura, que era visto como uma de suas prioridades.

Junto de Hamilton, o Lakers acertou com os armadores Scotty Pippen Jr. e Damion Baugh para a pré-temporada. Além de conseguir o ala-pivô/pivô Vincent Valerio-Bodon.

Em relação às vagas two-way, as três já estão preenchidas. O armador D’Moi Hodge e os alas Alex Fudge e Colin Castleton ocupam as vagas. A franquia preferiu colocar jogadores não selecionados no último Draft e com potencial nesses contratos.

Desse modo, o Lakers dispensou Hamilton antes da pré-temporada por não ter espaço para o jogador no elenco. Ele mostra capacidade de poder se desenvolver para a NBA, já que conseguiu se destacar na NCAA e G League. No entanto, terá que esperar para receber outra oportunidade. Agora é provável que ele retorne à liga de desenvolvimento.

