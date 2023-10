Lakers dispensa três jogadores antes do início de 2023/24

O Los Angeles Lakers começa a diminuir seu elenco da pré-temporada 2023/24 e dispensa três jogadores. Scotty Pippen Jr, Vincent Valerio-Bodon e Damion Baugh estavam em contratos de dez dias de exibição e jogaram contra o Milwaukee Bucks no domingo (15). Agora, o trio está livre no mercado.

Entre os jogadores da dispensa, Pippen Jr foi o único que vinha tentando uma minutagem grande e constante na pré-temporada 2023/24 do Lakers. Contra o Bucks, jogou 25 minutos e anotou nove pontos, quatro rebotes, seis assistências e três roubos de bola. Por outro lado, ele acertou apenas dois dos nove arremessos tentados. Além disso, converteu quatro dos nove lances livres cobrados.

Baugh e Valerio-Bodon jogaram apenas cinco minutos. O primeiro registrou apenas um rebote e errou os dois arremessos que tentou. O segundo conseguiu dois rebotes e um bloqueio, mas não tentou nenhum arremesso.

Publicidade

Carreiras

Pippen Jr., de 22 anos, já teve passagem pelo Lakers. Após não ser escolhido no Draft, ele passou 2022/23 como novato da equipe em um contrato two-way. Na época, conseguiu jogar apenas 32 minutos ao longo de seis jogos na NBA. Desse modo, suas médias foram de 2,3 pontos em 33,3% de aproveitamento nos arremessos gerais.

Leia mais!

Diferente de seu pai, Scottie Pippen, que era ala, ele é um armador de 1,85 metro. Na última temporada passou a maior parte do tempo pelo time afiliado do Lakers na G League, o South Bay. Em 19 partidas, conseguiu 21,4 pontos, 4,1 rebotes, 5,6 assistências e 1,6 roubo de bola em 28 minutos de média. Seu aproveitamento foi de 46,9% nos arremessos de quadra e 30% nas bolas de três.

Publicidade

Baugh, no entanto, resolveu terminar sua faculdade neste ano e se inscrever para o Draft. Mas ele não foi escolhido. O armador de 1,93 metro e 23 anos foi um dos destaques na boa campanha da TCU (Texas Christian University). Em 29 partidas como titular absoluto, conseguiu 12,6 pontos, 4,7 rebotes, 5,8 assistências e 1,8 roubo de bola em 35 minutos como média. Seu aproveitamento foi de 43,1% nos arremessos gerais e 33% nas bolas de três.

Por fim, Valerio-Bodon foi o último entre os jogadores que o Lakers dispensa. Diferente dos outros dois, esse é um ala-pivô ou pivô de 2,08 metros e 22 anos. Além disso, jogou no basquete profissional da Hungria, seu país natal, pelo Sopron KC. Em 2022/23, teve 8,6 pontos, 4,4 rebotes e 1,8 assistências em 26 minutos de médias ao longo de 26 partidas. Desse modo, era cogitado para ser escolhido nas últimas posições do Draft de 2023, mas acabou não sendo recrutado.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Então todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Além disso, ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA