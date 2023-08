Com espaço no elenco, Lakers quer “reviver” Christian Wood

O elenco do Los Angeles Lakers ainda não está fechado para a temporada 2023/24 e a franquia deseja obter Christian Wood. Nesse momento, 16 jogadores compõem o elenco do time, enquanto apenas 13 deles tem contratos garantidos, e outros três são two-ways. De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, para uma das duas vagas abertas, o alvo é o pivô do Dallas Mavericks, .

“O Los Angeles Lakers, ainda está interessado em contratar Christian Wood para seu elenco. Eles querem preencher ao menos a 14ª vaga, antes que os treinos para a pré-temporada cheguem. Eles tem só o mínimo de veteranos para oferecer ao pivô, em uma possível oferta”, começou o jornalista.

“O Lakers acredita que Wood tem um bom encaixe, sobretudo, com o cenário atual do time. Então, aideia é que seu jogo ofensivo compensaria as dificuldades de defesa que o pivô tem em seu jogo. Além disso, o desejo da equipe em adicionar um terceiro pivô para a rotação é conhecido há algum tempo. Esse seria o jogador do Mavericks”, explicou Woike.

Na campanha de 2022/23 com o Mavs, o pivô teve médias de 16.6 pontos, 7.3 rebotes e 1.1 toco, em 25.9 minutos por jogo. No entanto, ele foi reserva em 50 dos 67 jogos durante a temporada. Seus aproveitamentos foram de 51.5% nos arremessos de quadra e de 37.6% nas bolas de três, com mais de quatro tentativas por jogo.

Dallas Mavericks quer uma sign-and-trade

De acordo com Marc Stein, do portal substack, a franquia texana segue aberta a um cenário onde renove o contrato de Wood e, imediatamente, o troque para outro time. Eles gostariam de obter algum retorno, principalmente, se houver mais um jogador que possa adicionar ao elenco.

O problema, é que times como Lakers e Miami Heat, que estariam interessados no camisa 35, não são parceiros de troca “realistas”. Isso porque ambas as equipes não teriam ativos que interessam ao Mavs.

“É bom citar que os dois times, ainda assim, desejam o pivô na agência livre da NBA. Mas, nesse meio tempo, as duas equipes só podem oferecer o contrato mínimo de veteranos. Esse, então, pode ser o grande motivo para Wood ainda estar no mercado. Ele deseja um acordo um pouco mais lucrativo em um novo time na temporada 2023/24”, conta Stein.

É improvável que o pivô, por exemplo, renove e jogue pelo Dallas Mavericks novamente. De acordo com os rumores, após obter Richaun Holmes e escolher Dereck Lively no Draft, a franquia não tem interesse no retorno do jogador. Outros dois times, aliás, foram ligados a Wood no último mês: Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls.

