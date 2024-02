Lakers enfrenta Celtics sem LeBron James e Anthony Davis

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, LeBron James e Anthony Davis vão desfalcar o Los Angeles Lakers diante do Boston Celtics nesta quinta-feira. O time californiano, que está na nona posição do Oeste, passa por péssimo momento na temporada. Enquanto isso, os rumores de troca crescem ainda mais.

Com a trade deadline acontecendo dentro de uma semana, é bem provável que o time californiano faça mudanças drásticas em seu elenco. Até então, havia um sentimento de que o atual grupo seria suficiente para ir, pelo menos, ao play-in. No entanto, desde a lesão de Davis contra o Golden State Warriors, foram duas derrotas sofrendo 135 pontos ou mais. Então, a direção deverá concentrar todos os esforços para fazer negociações nos próximos dias.

Enquanto Davis enfrentou o Houston Rockets, LeBron atuou também na derrota para o Atlanta Hawks. Os dois já vinham sendo poupados em algumas partidas, eventualmente, mas ao contrário de anos anteriores, eles perderam poucos jogos na atual temporada. O pivô ficou fora de apenas três, enquanto James não jogou em cinco.

Mas os rumores apontam que a direção está preocupada, ainda, com o contrato de LeBron. O astro, de 39 anos, tem opção de deixar o atual acordo com o Lakers ao fim de 2023/24. Não existem conversas sobre o futuro, por outro lado. E ainda tem a questão Bronny James, filho do jogador, que deverá estar no próximo Draft. O quatro vezes MVP afirmou diversas vezes que pretende atuar ao seu lado antes de se aposentar.

Sem Davis e LeBron, é provável que o Lakers tenha Jaxson Hayes e Rui Hachimura no quinteto titular diante do Celtics. Outra opção para o garrafão poderia ser Christian Wood, mas o pivô se envolveu em uma polêmica pouco antes do jogo contra o Hawks. Assim que os times foram anunciados nas redes sociais, Wood fez uma publicação “LOL”, como se fosse uma risada sobre o assunto. Apesar de ele dizer que não se tratava do assunto, a situação teria repercutido entre os jogadores.

Mas mais que isso, diversos atletas da equipe apareceram em rumores de troca recentemente. Entre eles, D’Angelo Russell, Austin Reaves, além de Wood. Um dos nomes que a imprensa americana vem mencionando constantemente é o de Dejounte Murray, do Atlanta Hawks. No entanto, o técnico Quin Snyder, do Hawks, vem tentando evitar a negociação.

Com 24 vitórias e 25 derrotas, o Lakers não consegue uma sequência de pelo menos três triunfos desde a conquista na Copa da NBA. A partir daquele momento, foram 26 partidas (dez triunfos) e a defesa, que era uma das melhores da liga, parou de funcionar. Já são cinco jogos consecutivos sofrendo 127 pontos ou mais e seis nos últimos sete.

Nesta quinta-feira, sem LeBron James e Anthony Davis, o Lakers enfrenta o Celtics, dono da melhor campanha da temporada e da segunda eficiência ofensiva da liga em 2023/24.

LeBron James insatisfeito

LeBron James não escondeu a frustração com o resultado negativo. O astro anotou 20 pontos, nove rebotes e oito assistências em 35 minutos na derrota do Lakers para o Hawks na rodada da NBA.

‘Nesse momento, é muito difícil dizer qual é a cultura da nossa equipe. Sinto que podemos vencer todos os times da liga quando jogamos o nosso melhor basquete. Ao mesmo tempo, sinto que todos os times também podem não só nos vencer, como chutar nossa bunda. Foi o que aconteceu nas últimas duas noites, não fizemos nada’, afirmou o craque de 39 anos.

Uma passagem interessante veio em seguida. O ala foi questionado se tinha alguma mensagem aos companheiros de equipe após mais uma derrota. James, então, foi sincero:

‘Não tenho nada a dizer aos meus companheiros. É só ir até lá e fazer o seu trabalho’, disparou.

Em seguida, LeBron chegou a falar: ‘Quer dizer…’, e foi interrompido por uma pessoa que trabalha em Los Angeles, dizendo que o tempo da entrevista havia acabado. Antes disso, ele havia dado uma risada após começar uma nova linha de raciocínio. Por fim, afirmou: “Boa maneira de me cortar. Eu estava prestes a entrar”.

