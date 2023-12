Lakers estaria tentando troca por Dejounte Murray

De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o Los Angeles Lakers estaria tentando fazer uma troca por Dejounte Murray. O ala-armador do Atlanta Hawks poderia sair em uma negociação, mas o New York Knicks seria o favorito até a última semana. No entanto, o Lakers entrou na briga para ter o atleta.

“Um jogador que me disseram para ficarmos de olho como potencial alvo para o Lakers em troca seria Dejounte Murray, do Hawks”, afirmou Charania. “Mas Murray ainda possui um contrato de quatro anos, de US$120 milhões em uma extensão que começa a valer no próximo ano. Então, seria um pouco melhor quando você pensar em um salário razoável quando você já tem LeBron James e Anthony Davis”.

Publicidade

O fato é que, na atual temporada, o Hawks vem em queda. A equipe perdeu 17 dos 29 jogos, mas a situação piorou recentemente, quando venceu apenas seis dos últimos 19. Então, os rumores sobre uma eventual mudança de planos no elenco começaram a surgir. Clint Capela, por exemplo, poderia ser outro a sair em troca.

Em contrapartida, o Lakers caiu de produção desde o título da Copa da NBA e venceu somente dois dos últimos oito. Portanto, nomes como Zach LaVine e Dejounte Murray passaram a ser ainda mais especulados.

Leia mais sobre o Lakers

Enquanto o técnico Darvin Ham testa formação sem D’Angelo Russell no quinteto titular, Gabe Vincent, o outro armador, está fora por mais dois meses. Vincent chegou como reforço na última offseason, mas praticamente não jogou. Então, uma troca envolvendo Dejounte Murray para o Lakers faria sentido.

Publicidade

Mas como ela poderia acontecer?

De acordo com alguns jornalistas, o Lakers poderia enviar Austin Reaves e outros contratos menores para bater salário. Enquanto Murray recebe US$18.2 milhões na atual temporada, Reaves estendeu seu acordo e ganha US$12 milhões. Ou seja, seriam necessários cerca de US$6 milhões para completar a negociação. É possível, ainda, que Rui Hachimura (US$15.7 milhões) entre. Então, outros jogadores de Atlanta também poderiam fazer parte.

Publicidade

Por enquanto, são apenas conversas. O Lakers parece estar disposto a fazer mais mudanças em seu elenco, enquanto ocupa a nona posição da Conferência Oeste. Mas uma das necessidades seria alguém para ser reserva de Anthony Davis. Christian Wood chegou para tal função, mas praticamente não joga. Ele perdeu espaço quando Jarred Vanderbilt se recuperou de lesão. Portanto, a chegada de alguém para atuar no garrafão seria importante.

Mas como Vincent não deverá fazer parte de alguma troca, existe ainda a chance de D’Angelo Russell sair.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA