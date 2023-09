Lakers estende contrato de Jarred Vanderbilt

De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, Jarred Vanderbilt acertou uma extensão de contrato com o Los Angeles Lakers nesta sexta-feira (15). Ainda segundo o jornalista, o acordo é totalmente garantido por quatro temporadas. O ala-pivô receberá US$48 milhões em salários no período e terá opção de jogador no último ano.

Jarred Vanderbilt chegou ao Lakers na última trade deadline e 2023/24 seria seu último ano de contrato. O jogador de 24 anos defendia o Utah Jazz e fez parte da troca tripla que tirou Russell Westbrook da equipe. Antes, era jogador do Minnesota Timberwolves, mas fez parte do acordo que levou Rudy Gobert ao time de Mineápolis.

Ou seja, foi usado como moeda de troca nas suas duas últimas franquias. Mas no Lakers, chegou junto com diversos movimentos feitos pelo gerente-geral Rob Pelinka em fevereiro. Então, se tornou peça importante no time de Darvin Ham. Com grande poder defensivo, foi titular na campanha que levou Los Angeles às finais da Conferência Oeste.

Publicidade

Desde que chegou no Lakers, disputou 41 jogos. Foram 26 na temporada regular e 15 nos playoffs. Ao todo, iniciou no quinteto titular em 37 partidas. Como resultado, obteve médias de 7.2 pontos, 6.7 rebotes e 1.2 roubo de bola na campanha regular. Na fase decisiva, no entanto, seus números caíram. Isso porque somou 4.6 pontos e 3.2 rebotes.

Leia mais!

Com o acordo, Vanderbilt se tornou o quinto jogador do Lakers a receber uma extensão contratual nesta offseason. Além dele, Anthony Davis, Austin Reaves, D’Angelo Russell e Rui Hachimura firmaram novos acordos.

Publicidade

Davis teve o maior contrato dentre os citados. O astro, afinal, terá mais três anos com o time angelino e receberá US$270 milhões até a temporada 2027/28. Ou seja, Davis terá o maior salário da NBA, com uma média de US$62 milhões anuais.

Reaves, por sua vez, renovou por mais quatro anos com o Lakers. O ala-armador vai receber US$56 milhões em salários pelo acordo. O detalhe é que, nas duas temporadas pelo Lakers, Reaves ganhou US$2,5 milhões. Agora, com o novo acordo, o seu salário inicial será de cerca de US$12,5 milhões. Ou seja, uma valorização de 500%.

Publicidade

Por outro lado, Russell firmou um acordo de período mais curto. O armador de 27 anos renovou com a franquia por dois anos. Assim, terá US$37 milhões em salários. Mas apenas o primeiro ano é garantido, tendo uma opção de jogador no seguinte.

Por fim, Hachimura acertou um novo contrato de três anos com o Lakers. O japonês também foi um reforço que chegou na trade deadline e agradou à franquia. O novo vínculo lhe renderá US$51 milhões em salários nesse período. O compromisso, a princípio, é totalmente garantido e não há cláusulas de extensão.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol