Lakers mira troca por Bruce Brown

De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Los Angeles Lakers tem um alvo de troca: Bruce Brown. O jornalista revelou o interesse da franquia no jogador durante o programa NBA Countdown, na última sexta-feira (19). Vale lembrar que o ala-armador foi recentemente trocado do Indiana Pacers para o Toronto Raptors. Isso porque ele fez parte da negociação de Pascal Siakam.

Wojnarowski ainda comentou que o Lakers esteve perto de fazer assinar com Bruce Brown durante a offseason. No entanto, o Pacers garantiu um contrato lucrativo para o atleta.

“Desde que o Lakers perdeu para o Denver Nuggets e foi eliminado nas finais do Oeste na temporada passada, houve um jogador que o Lakers quis adquirir; Bruce Brown. Se Indiana não tivesse firmado um contrato de dois anos no valor de US$45 milhões, havia uma boa chance de ele ter ido para Los Angeles. Mas ele aceitou esse acordo maior do Pacers”, disse Woj.

“Então, o Lakers continuou a tentar negociar com o Pacers. Agora, ele está em Toronto como parte do acordo com Siakam. Mas não faltam times que procuram o Raptors para tentar conseguir um Brown. Ele cabe em todos os lugares. E os Lakers está entre eles”, completou o insider.

O jogador de 27 anos está na sexta temporada na NBA. Na atual campanha, soma médias de 12.1 pontos, 4.7 rebotes, três assistências e 1.1 roubos de bola por partida. Além disso, tem 48.1% nos arremessos de quadra e 32.7% do perímetro em 34 jogos disputados.

Entretanto, o Lakers deve enfrentar forte concorrência para adquirir Bruce Brown em troca. Afinal, como garantiu Woj, ele é alvo de várias equipes da liga. Da mesma forma, o Raptors já sinalizou mais mudanças em seu elenco. Portanto, há uma chance de o atleta não permanecer no Canadá.

“Definitivamente tentaremos fechar mais trocas. É por isso que criamos flexibilidade. Há maneiras de consolidar jogadores, de anexar escolhas de Draft aos contratos. Enfim, há maneiras de pensar realmente grande. Podemos acumular picks ou disponibilizá-las em negócios em potencial. Queríamos apenas criar flexibilidade para crescer. Aliás, a nossa ideia é crescer em torno desses caras. Ou seja, construir em torno desses jogadores”, afirmou o presidente do Raptors, Masai Ujiri, na quinta-feira (18).

Outro alvo

Brown, aliás, não é o único nome especulado em Los Angeles. Além do ex-jogador do Pacers, o Lakers também pode buscar a contratação de Dejounte Murray. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, a franquia da Califórnia já chegou a oferecer um pacote pelo armador.

“A coisa está ficando barulhenta entre Lakers e Hawks por Dejounte Murray. A equipe enviou uma oferta na semana passada que contava com D’Angelo Russell, Jalen Hood-Schiffino, a escolha de primeira rodada do time em 2029 e compensação adicional no Draft. Desde então, as conversas foram paradas. Mas devem retomar com a data final se aproximando. Atlanta pode estar avaliando o que o resto do mercado tem a oferecer”, explicou.

