Lakers negocia com Hawks por Dejounte Murray

A trade deadline está se aproximando e a história que envolve o interesse do Los Angeles Lakers em Dejounte Murray, do Atlanta Hawks, aumenta. A informação mais recente é de Jovan Buha, do site The Athletic. De acordo com o jornalista, neste momento, as equipes deram uma pausa no negócio, mas devem retomar as negociações até o dia 8 de fevereiro.

Murray é um dos jogadores que teve o nome mais especulado em trocas até agora. Várias outras equipes estão interessadas no atleta, afinal. Além do Lakers, New York Knicks, Miami Heat, San Antonio Spurs são times cotados para adquirir o armador.

As notícias mais recentes, aliás, também dão conta de um interesse do Brooklyn Nets, de acordo com Mike Scotto do portal Hoops Hype, e também do Milwaukee Bucks, segundo Chris Haynes do site Bleacher Report e do canal TNT.

Mas Buha só informou sobre o interesse do Lakers em notícia divulgada nesta sexta-feira (19). Ele cita até mesmo uma oferta que Los Angeles já teria feito a Atlanta.

“A coisa está ficando barulhenta entre Lakers e Hawks por Dejounte Murray. Los Angeles enviou uma oferta na semana passada que contava com D’Angelo Russell, Jalen Hood-Schiffino, a escolha de primeira rodada do time em 2029 e compensação adicional no Draft. Desde então, as conversas foram paradas. Mas devem retomar com a data final se aproximando. Atlanta pode estar avaliando o que o resto do mercado tem a oferecer”, explicou.

Todos os outros grandes alvos do mercado esfriaram em Los Angeles, com exceção ao armador.

“As conversas ao redor de Zach LaVine, por exemplo, esfriaram. O Lakers entende que seu encaixe não é seguro, mas é superior ao de Russell Westbrook no passado. No entanto, lesões e o contrato caro tiraram um pouco do interesse da franquia. No fim, eles ainda seguem com a preferência de negociar por DeMar DeRozan ou Alex Caruso, se um acordo acontecer com o Chicago Bulls“, afirmou Buha.

“O mesmo vale para Lauri Markkanen. O ala do Utah Jazz é considerado muito caro no momento. Isso reflete a melhora de Utah ao longo de 2023/24″, informou.

No entanto, os rumores não circulam apenas em torno de Murray. A equipe monitora outros nomes que possam preencher características em falta no elenco da franquia.

“Se o Toronto Raptors disponibilizar Bruce Brown, o Lakers está de olho nele. Esse é um interesse antigo, desde a offseason de 2023. No entanto, ele deve ser muito cobiçado novamente, caso Toronto não permaneça com ele no elenco. Outros nomes que chamam a atenção são Terry Rozier do Charlotte Hornets, Jerami Grant do Portland Trail Blazers, Gary Trent Jr do Toronto Raptors, Dorian Finney-Smith e Royce O’Neale do Brooklyn Nets”, revelou.

“Todos eles, afinal, preenchem alguma necessidade que a franquia enxerga no elenco. Eles querem mais atletismo e velocidade no perímetro, sobretudo na defesa no ponto de ataque. Mas um ala que jogue fora da bola também seria bem-vindo. Por fim, um pivô reserva que possa defender melhor também está nos planos”, concluiu.

Situação de Murray

Em 2023/24, o armador tem médias de 21 pontos, 4.8 assistências, 4.8 rebotes e 1.4 roubo de bola. Além disso, soma 38.3% nas bolas de três com mais de seis tentativas por jogo. No entanto, mesmo jogando bem, as coisas não estão dando certo para o Atlanta Hawks. A equipe tem apenas 17 vitórias nos primeiros 40 jogos da campanha.

Em um primeiro momento, falava-se em um acordo com o Lakers apenas se envolvesse Austin Reaves. Entretanto, o ala-armador é o mais próximo que o elenco de Los Angeles tem de um jogador intocável, além de LeBron James e Anthony Davis, de acordo com Jovan Buha.

Caso ele não seja envolvido e o Hawks exija mais do Lakers por Dejounte Murray, o máximo que a franquia da Califórnia fará é envolver o ala Max Christie. Atlanta, portanto, procura ofertas mais vantajosas, mas não tem encontrado muito além disso no momento.

O atleta do Hawks tem mais quatro anos de contrato garantidos, na casa dos US$98 milhões. Por fim, ainda tem uma opção de jogador para a campanha de 2027/28, na casa dos US$30.7 milhões.

