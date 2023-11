Lakers pode garantir vaga na próxima fase da Copa da NBA

A Copa da NBA terá a sua quinta rodada nesta terça-feira, mas o Los Angeles Lakers pode garantir vaga na próxima fase. Cinco partidas acontecem na noite de hoje, então algumas delas devem definir ao menos um time nas semifinais de Conferência.

O Lakers pode até perder que garante vaga na segunda fase da Copa da NBA. O time californiano encara o Utah Jazz em casa e vem de três vitórias na competição. Ou seja, está invicto até o momento. Com uma vitória simples, o Lakers passa. No entanto, o Phoenix Suns e o Jazz ainda podem se classificar na repescagem.

De acordo com as regras da Copa da NBA, passam os vencedores de cada grupo. No A do Oeste, por exemplo, o Lakers tem três triunfos. Mas o time já colocou um saldo de 42 pontos diante do Suns e 19 sobre o Jazz. Enquanto a equipe angelina e o Jazz encerram as suas participações na primeira fase nesta terça-feira, o Suns ainda tem mais dois compromissos. Primeiro, pega o Portland Trail Blazers. Depois, finaliza diante do Memphis Grizzlies, que já está fora.

Apesar de ser uma competição de “tiro curto”, o Lakers tem um aproveitamento fantástico até aqui. Na fase regular, entretanto, o time é apenas o sexto no Oeste.

Oeste Grupo A

Time V D % GB DIF PTS PC 1 Los Angeles Lakers 3 0 1.00 0 +42 363 321 2 Utah Jazz 2 1 66.7 1 +19 370 351 3 Phoenix Suns 1 1 50.0 1.5 0 250 250 4 Portland Trail Blazers 1 2 33.3 2 -26 309 335 5 M emphis Grizzlies (E) 0 3 0.0 3 -35 341 376

Mas o Grupo A do Leste também pode definir muita coisa na rodada de hoje. O Indiana Pacers, se vencer o Atlanta Hawks fora de casa, fica bem próximo da classificação. No entanto, o Philadelphia 76ers encara o Cleveland Cavaliers para encerrar sua participação na primeira fase. De acordo com as regras, o saldo é o primeiro critério de desempate. Então, o Sixers, com 12 pontos positivos, precisa vencer o Cavs e torcer para o Hawks vencer por pequena diferença.

Assim, Hawks e Pacers entrariam na última rodada precisando superar Philadelphia. No entanto, uma derrota do 76ers para o Cavs nesta terça-feira acaba com as próprias chances até mesmo na repescagem.

Vale lembrar que o time com a melhor campanha fora os vencedores de cada grupo se classifica como o quarto da Conferência. Então, é praticamente impossível uma equipe conseguir vaga para a próxima fase da Copa da NBA com duas vitórias em quatro jogos.

Leste Grupo A

Time V D % GB DIF PTS PC 1 Indiana Pacers 2 0 100 0 +11 253 242 2 Philadelphia 76ers 2 1 66.7 0.5 +12 366 354 3 Cleveland Cavaliers 1 1 50.0 1 +3 224 221 4 Atlanta Hawks 1 1 50.0 1 -4 242 246 5 Detroit Pistons (E) 0 3 0.0 2.5 -22 326 348 Embora apenas cinco aconteçam nesta terça-feira, outros dez serão realizados na próxima sexta-feira, com a sexta rodada. Então, no dia 28, a Copa da NBA encerra a sua primeira fase. Resultados e pontos de cada rodada influenciam na classificação da Copa da NBA Os quatro melhores de cada Conferência vão para a próxima fase. Os três vencedores de cada grupo e o melhor segundo colocado. Entretanto, em caso de empate, vai se classificar aquele que venceu o confronto direto como o primeiro critério. Depois, é a diferença de pontos dos jogos, pontos feitos e a campanha de 2022/23. Por fim, caso equipes ainda estejam iguais, é via sorteio. Publicidade A partir daí, serão confrontos eliminatórios. Ou seja, se perder está fora. Então, as semifinais e finais acontecem em Las Vegas, sempre em jogos únicos.

