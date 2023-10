Lakers surpreende e fecha contrato com colega de Bruno Caboclo

O Los Angeles Lakers fechou contrato com um jogador do time israelense Maccabi Ra’anana, equipe de Bruno Caboclo. O armador Quinndary Weatherspoon é o novo reforço da franquia californiana. A informação foi dada por Chris B. Haynes, do canal TNT.

Haynes não especificou a duração do contrato, mas o provável é que seja de apenas dez dias. De acordo com o portal CBS Sports, a intenção do Lakers é que o armador de 27 anos jogue a próxima temporada pelo South Bay Lakers, time da G League. Desse modo, fecharam um acordo de exibição.

Antes de assinar o contrato com o Lakers, Wheaterspoon atuou ao lado de Bruno Caboclo nesta pré-temporada. O armador participou de duas partidas pelo Maccabi Ra’anana e conseguiu uma média de 15,5 pontos. Seu aproveitamento foi de 52% nos arremessos de quadra e 40% nas bolas de três.

Publicidade

Antes disso, já havia passado três anos na NBA. Inclusive, já tem um anel de campeão. Wheaterspoon entrou na liga ao ser escolhido na 49º posição do Draft de 2019 pelo San Antonio Spurs. Então, passou duas temporadas no Texas, mas não conseguiu se firmar. Ao todo, foram 31 partidas com a camisa da franquia. Conseguiu médias de apenas 1,9 ponto e 6,1 minutos. Seu aproveitamento foi de 40,4% nos arremessos de quadra e 18,2% do perímetro.

Leia mais!

Em 2021/22, jogou 11 confrontos pelo Golden State Warriors em um contrato two-way. Em São Francisco anotou 2,7 pontos e 1,3 rebote em 6,6 minutos de média. Seu aproveitamento foi de 57,1% nos arremessos de quadra e 20% nas bolas de três. Apesar do pouco espaço, conseguiu um anel de campeão.

Publicidade

Pré-temporada de Bruno Caboclo

O Minnesota Timberwolves enfrentou e atropelou o Maccabi Ra’anana, de Israel, nesta terça-feira (17), por 138 a 111. A partida, no entanto, foi a oportunidade para Bruno Caboclo mostrar que merece uma vaga em um time da NBA. Afinal, terminou o duelo com dez pontos, nove rebotes e três tocos, em 24 minutos.

A partida, aliás, deu fim à turnê de Caboclo e sua equipe nos Estados Unidos. Em três confrontos diante de Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, além do Timberwolves, o brasileiro terminou com médias de 8.6 pontos e nove rebotes. A expectativa, agora, é de que um acordo com alguma equipe possa pintar.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Então todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Além disso, ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA