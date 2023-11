Lakers vence Clippers com show de LeBron James

Acabou a sequência. Mandante, o Los Angeles Lakers não vencia o Los Angeles Clippers há 11 jogos. Mas na noite de quarta-feira, o resultado foi diferente. Após prorrogação, o Lakers superou o Clippers por 130 a 125 com 35 pontos, 11 rebotes e sete assistências de LeBron James. Por outro lado, Kawhi Leonard e Paul George foram os grandes destaques do Clippers.

Mas o jogo teve muitos desfalques. Enquanto o Lakers não contou com Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura, Gabe Vincent e Taurean Prince. Assim, o técnico Darvin Ham utilizou apenas oito jogadores. Enquanto isso, o Clippers teve a estreia de PJ Tucker, que chegou na troca de James Harden. Apesar de estar presente no ginásio, Harden ainda não está pronto para jogar.

No primeiro quarto, o Clippers começou a abrir diferença, mas sempre com Kawhi Leonard tomando conta das principais ações ofensivas. Leonard acertou de três, deixando em 19 a 11, com 13 pontos dele. Depois, Norman Powell fez para o Clippers, que liderava por 25 a 14. Leonard e, em seguida, Paul George, converteram de três e a diferença subiu para 17. Powell deixou em 37 a 18, não dando a menor chance de o Lakers cortar.

Então, no segundo período, Russell Westbrook tomou conta do ataque e o Clippers seguia na frente, mas a vantagem começou a cair. LeBron James fez cesta, mas o Clippers ainda vencia o Lakers por 48 a 39. George e Leonard deixaram o Clippers na frente por 54 a 39. LeBron ainda anotou nove pontos nos últimos três minutos, mas os “visitantes” ainda venciam, por 61 a 48.

Mas na volta do intervalo, George e Westbrook seguiam impondo o melhor jogo do Clippers sobre o Lakers. Após lance livre do armador, o placar estava em 70 a 54. No entanto, o Lakers reagiu. Na metade do terceiro quarto, LeBron James fez de três para o Lakers e a diferença do Clippers caiu para dez. Austin Reaves, em um raro bom momento na temporada, fez uma sequência e a vantagem do Clippers caiu para quatro. Na sequência, Christian Wood cortou para um, após cesta de três. Max Christie virou em 83 a 82. Os dois times seguiram trocando a liderança, mas Reaves, nos lances livres, deixou em 87 a 85.

Já no quarto período, o Lakers passou e começou a abrir. LeBron James colocou o Lakers em vantagem sobre o Clippers em 105 a 97. Mas Paul George estava “quente” no quarto e não deixava o oponente se distanciar. O Lakers estava se aproximando do triunfo, mas George seguia fazendo o Clippers ficar próximo no placar. O marcador apontava 114 a 109, restando pouco mais de um minuto para o fim. Então, Westbrook fez de três e, depois, foi um verdadeiro show solo de George. O ala anotou oito pontos no último minuto, incluindo três lances livres decisivos para levar o embate para a prorrogação.

Prorrogação

No tempo-extra, Leonard fez cesta, mas George cometeu a sexta falta rapidamente e foi excluído. Então, o Lakers anotou sete pontos consecutivos e liderava por 124 a 119. Isso durou até que Leonard conseguisse cesta e um lance livre após falta de Anthony Davis. Assim, o placar apontava 124 a 122 para o Lakers, restando pouco mais de um minuto para o fim. Reaves deixou em 126 a 122, mas Leonard acertou de três e a diferença caiu para um. Depois, Powell também cometeu sua última falta e foi eliminado. Reaves acertou os dois lances livres e o jogo estava em 128 a 125. Cam Reddish errou de três, mas Wood pegou o rebote e fez a cesta. O Clippers ainda tentou, mas em sem sucesso.

Após a vitória, LeBron James citou que a defesa foi fundamental para o Lakers acabar com a sequência de derrotas para o Clippers.

(3-2) Los Angeles Clippers 120 x 125 Los Angeles Lakers (3-2)

Clippers

Kawhi Leonard: 38 pontos, seis rebotes, cinco assistências, 5-11 em três pontos

Paul George: 35 pontos, seis rebotes, 6-9 em três pontos

Russell Westbrook: 24 pontos, 11 rebotes, oito assistências, quatro roubos de bola, seis erros de ataque

Norman Powell: 12 pontos

Lakers

LeBron James: 35 pontos, 12 rebotes, sete assistências

Anthony Davis: 27 pontos, dez rebotes, quatro bloqueios

D’Angelo Russell: 27 pontos, seis assistências

Austin Reaves: 15 pontos, sete rebotes, sete assistências, três roubos de bola, cinco erros de ataque

Christian Wood: dez pontos, 11 rebotes

(2-3) Portland Trail Blazers 110 x 101 Detroit Pistons (2-3)

Portland

Shaedon Sharpe: 29 pontos, sete rebotes, cinco assistências

Jerami Grant: 24 pontos

Deandre Ayton: 16 pontos, 11 rebotes, cinco roubos de bola

Malcolm Brogdon: 14 pontos, seis rebotes, seis assistências

Scoot Henderson: 11 pontos, sete assistências

Detroit

Cade Cunningham: 30 pontos, cinco rebotes, quatro assistências, seis erros de ataque, 5-9 em três pontos

Ausar Thompson: 16 pontos, sete rebotes

Isaiah Stewart: 12 pontos, seis rebotes, quatro assistências

Marvin Bagley: dez pontos, seis rebotes, cinco erros de ataque

Joe Harris: 11 pontos

Jaden Ivey: dez pontos

(2-2) Milwaukee Bucks 111 x 130 Toronto Raptors (2-3)

Milwaukee

Malik Beasley: 20 pontos, 6-9 em três pontos

Damian Lillard: 15 pontos, seis assistências

Giannis Antetokounmpo: 16 pontos, quatro rebotes

Khris Middleton: 11 pontos

Bobby Portis: dez pontos, seis rebotes

Toronto

Pascal Siakam: 26 pontos, sete assistências, seis rebotes, 5-8 em três pontos

Dennis Schroder: 24 pontos, 11 assistências, quatro rebotes

Scottie Barnes: 21 pontos, sete rebotes, cinco assistências

Jakob Poeltl: 14 pontos, 11 rebotes, quatro bloqueios

OG Anunoby: 16 pontos

(1-3) Washington Wizards 121 x 130 Atlanta Hawks (3-2)

Washington

Kyle Kuzma: 25 pontos, nove rebotes, seis assistências

Deni Avdija: 22 pontos, cinco rebotes

Jordan Poole: 13 pontos, 5-13 em arremessos

Atlanta

Dejounte Murray: 24 pontos, oito assistências, quatro rebotes

Trae Young: 23 pontos, dez assistências

De’Andre Hunter: 23 pontos, sete rebotes, cinco erros de ataque

Onyeka Okongwu: 16 pontos, 11 rebotes

Saddiq Bey: 14 pontos, sete rebotes

Bogdan Bogdanovic: 12 pontos

Clint Capela: dez pontos, 11 rebotes

(2-2) Indiana Pacers 104 x 155 Boston Celtics (4-0)

Indiana

TJ McConnell: 18 pontos, sete rebotes, cinco assistências

Andrew Nembhard: 14 pontos

Obi Toppin: 11 pontos

Boston

Jayson Tatum: 30 pontos, 12 rebotes, quatro assistências

Derrick White: 18 pontos, quatro assistências

Sam Hauser: 17 pontos, 5-6 em três pontos

Jaylen Brown: 16 pontos, sete rebotes

Payton Pritchard: 15 pontos, nove assistências, quatro rebotes

Jrue Holiday: 15 pontos, sete rebotes, quatro assistências

Kristaps Porzingis: 13 pontos, seis rebotes

Dalano Banton: 11 pontos

(2-2) Brooklyn Nets 109 x 105 Miami Heat (1-4)

Brooklyn

Mikal Bridges: 21 pontos, sete rebotes, cinco assistências

Lonnie Walker: 17 pontos, quatro assistências, três roubos de bola

Armoni Brooks: 17 pontos, 5-6 em três pontos

Dorian Finney-Smith: 15 pontos

Cam Thomas: 13 pontos, três roubos de bola, 4-19 em arremessos

Trendon Watford: 11 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Miami

Tyler Herro: 30 pontos, cinco assistências, 6-10 em três pontos

Bam Adebayo: 21 pontos, 14 rebotes

Jimmy Butler: 20 pontos, sete rebotes

(2-3) Cleveland Cavaliers 95 x 89 New York Knicks (2-3)

Cleveland

Donovan Mitchell: 23 pontos, seis rebotes, quatro assistências, cinco erros de ataque 6-15 em três pontos

Caris LeVert: 19 pontos, seis rebotes, cinco assistências

Evan Mobley: 14 pontos, oito rebotes, cinco assistências

New York

Jalen Brunson: 24 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, 8-23 em arremessos

Immanuel Quickley: 18 pontos, seis rebotes, quatro assistências

Donte DiVincenzo: 16 pontos

Josh Hart: 11 pontos, oito rebotes

(3-1) New Orleans Pelicans 110 x 106 Oklahoma City Thunder (3-2)

New Orleans

CJ McCollum: 29 pontos, 11 rebotes, cinco assistências, 5-8 em três pontos

Zion Williamson: 20 pontos, dez rebotes, oito assistências, 7-20 em arremessos

Jonas Valanciunas: 19 pontos, nove rebotes, 21 minutos

Jordan Hawkins: dez pontos, seis rebotes, cinco assistências, 4-19 em arremessos

Oklahoma City

Shai Gilgeous-Alexander: 20 pontos, oito assistências, cinco rebotes, três roubos de bola

Chet Holmgren: 19 pontos, 11 rebotes, cinco erros de ataque

Jalen Williams: 18 pontos, oito rebotes

Josh Giddey: 15 pontos, nove rebotes, quatro assistências, 6-16 em arremessos

Aaron Williams: dez pontos, quatro rebotes

(1-3) Charlotte Hornets 119 x 128 Houston Rockets (1-3)

Charlotte

PJ Washington: 23 pontos, 5-6 em três pontos

Terry Rozier: 21 pontos, seis assistências

LaMelo Ball: 19 pontos, cinco assistências

Gordon Hayward: 17 pontos, sete rebotes, cinco assistências

Nick Richards: dez pontos, oito rebotes, quatro bloqueios

Brandon Miller: dez pontos, cinco rebotes

Houston

Jalen Green: 23 pontos, quatro rebotes

Fred VanVleet: 22 pontos, 11 assistências, 5-10 em três pontos

Dillon Brooks: 20 pontos, cinco assistências, cinco roubos de bola, sete erros de ataque

Alperen Sengun: 19 pontos, sete rebotes, quatro assistências

Jabari Smith Jr: 17 pontos, seis rebotes, quatro assistências

(1-4) Denver Nuggets 89 x 110 Minnesota Timberwolves (2-2)

Denver

Nikola Jokic: 25 pontos, dez rebotes

Jamal Murray: 14 pontos, seis rebotes, seis assistências, 5-16 em três pontos

Minnesota

Anthony Edwards: 24 pontos

Karl-Anthony Towns: 21 pontos, oito rebotes, quatro assistências, 7-19 em arremessos

Mike Conley: 17 pontos, seis assistências

Naz Reid: 16 pontos, cinco rebotes

Rudy Gobert: quatro pontos, 12 rebotes, 0-7 em arremessos

(2-3) Chicago Bulls 105 x 114 Dallas Mavericks (4-0)

Chicago

Nikola Vucevic: 21 pontos, 20 rebotes

Zach LaVine: 22 pontos, 5-9 em três pontos, 7-17 em arremessos

DeMar DeRozan: 16 pontos, sete assistências

Jevon Carter: 12 pontos

Coby White: dez pontos

Dallas

Grant Williams: 25 pontos, cinco rebotes, 7-9 em três pontos

Tim Hardaway Jr: 24 pontos, 7-13 em três pontos

Luka Doncic: 18 pontos, dez assistências, sete rebotes, seis erros de ataque, 5-16 em arremessos

Derrick Jones: 17 pontos, cinco rebotes

(0-5) Memphis Grizzlies 109 x 133 Utah Jazz (2-3)

Memphis

Desmond Bane: 21 pontos, 7-19 em arremessos

Jaren Jackson Jr: 19 pontos, oito rebotes

Kenny Lofton: 12 pontos, cinco rebotes

Vince Williams: 12 pontos, três tocos

Marcus Smart: 11 pontos, seis assistências, quatro roubos de bola, cinco erros de ataque

Utah

Collin Sexton: 23 pontos, seis assistências

Jordan Clarkson: 20 pontos, seis rebotes, cinco assistências

Lauri Markkanen: 19 pontos, 11 rebotes

John Collins: 16 pontos, quatro rebotes

Kelly Olynyk: 14 pontos, oito rebotes, cinco assistências

(2-2) Sacramento Kings 101 x 102 Golden State Warriors (4-1)

Sacramento

Domantas Sabonis: 23 pontos, 11 rebotes, seis assistências

Malik Monk: 16 pontos

Harrison Barnes: 14 pontos

Davion Mitchell: 13 pontos, quatro assistências, três roubos de bola

Kevin Huerter: 11 pontos, nove rebotes

Keegan Murray: dez pontos, seis rebotes, 4-15 em arremessos

Golden State

Stephen Curry: 21 pontos, cinco rebotes, sete erros de ataque

Dario Saric: 15 pontos, seis rebotes

Draymond Green: 13 pontos, nove assistências

Klay Thompson: 14 pontos, três bloqueios

Andrew Wiggins: 14 pontos

Jonathan Kuminga: 12 pontos

